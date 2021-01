Jorge Javier Vázquez y Andrea Levy (PP) se enzarzan en Twitter: "Hola, aliado feminista"

La polémica saltaba en la tarde del pasado 13 de enero. Jorge Javier Vázquez entrevistaba en 'Sálvame' a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Entre risas, el presentador le hacía una pregunta sobre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que pareció no sentar bien a parte de su electorado. Ahora, Andrea Levy ha atacado públicamente a Vázquez y el Partido Popular le ha respondido de una forma realmente peculiar.

"Usted que tiene la suerte de tenerla tan cerca: ¿Isabel Díaz Ayuso es así, o se lo hace?", lanzaba Jorge Javier, entre risas. Una pregunta que ha causado polémica en las redes sociales; medio que ha utilizado el Partido Popular para contestar al presentador. Bajo el lema "Ayuso es así", la cuenta oficial del partido en Madrid ha publicado un vídeo en el que, a ritmo de la canción "Walk on Water" de 30 Seconds to Mars, recopila diversos momentos e intervenciones públicas de la presidenta.

Con ella de espaldas y ambientación épica, el vídeo comienza para dar paso a continuación a algunas de sus declaraciones más recordadas, comenzando con la curiosa: "La curva, en la Comunidad de Madrid, es igual la curva de su boca. Mustia", acompañada de su gesto triste. "Seré la peor pesadilla de quien sea" o "a mí no me hace falta ponerme detrás de una pancarta morada una vez al año" son otras de las curiosas frases que recopila el vídeo que, para bien o para mal, ha causado sensación en redes.

Guerra entre Jorge Javier y Andrea Levy en Twitter

La cuenta oficial del partido en Madrid no es la única que ha respondido al presentador de 'Sábado deluxe'. Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, comentaba la noticia del comentario de Vázquez con un irónico "Hola aliado feminista". La política hacía alusión a que Vázquez no habría sido "tan feminista como dice ser" si se posicionaba públicamente en contra de una mujer.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez respondía al sarcasmo de Levy mencionando su comentario junto a la frase: "Qué gran dolor me provocan tus palabras. Así me tienes ahora", adjuntando una conocida fotografía suya en la que aparece desaliñado y dormido, copa en mano, en el sofá de una discoteca. De esta forma, el presentador desestimaba las palabras de la política, a las que no parecería encontrar demasiado sentido.