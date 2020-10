Jorge Javier Vázquez relata su complicado encuentro con Paolo Vasile

La periodista María Patiño atraviese un complicado momento emocional. Este se ha destapado después de que Chelo García-Cortés la sustituyese en una entrega de 'Socialité' por una prueba de 'Quiero dinero' en 'Sálvame'. Tras las mofas de Jorge Javier Vázquez que terminaron con un enfrentamiento de ambos, y posterior reconciliación, en este caso en 'Sábado deluxe', supimos que María Patiño no está bien y es que pese a la fortaleza que ha demostrado este tiempo, tiene muchos más problemas emocionales y anímicos de lo que pensábamos.

Jorge Javier Vázquez y Paolo Vasile

Pues bien, Patiño ha vuelto a 'Sálvame' este miércoles 28 de octubre y lo ha hecho confesando que "me veo muy frágil". La colaboradora ha confesado que no quería ir a trabajar y por ello durante la mañana habló con Alberto, uno de los directores, para exponerle la situación. "Él no me obligó a venir, pero me dijo algo que me hizo reaccionar (...) me dio a entender que en estos momentos hay mucha gente jorobada y que entendía mi situación", ha explicado la periodista, confesando que es la segunda vez "en 25 años que me ocurre algo así".

"La primera fue cuando empecé a trabajar, le pedí ayuda a Ana Rosa Quintana (...) nunca me olvidaré lo bien que se portó conmigo, exactamente lo mismo que ahora", ha contado. En definitiva, nos encontramos ante una María Patiño que se muestra insegura, frágil y especialmente temerosa a perder su puesto de trabajo. Algo en lo que ha querido incidir Jorge Javier Vázquez, que se ha mostrado convencido que "a veces ves enemigos donde no los hay, enemigos imaginarios que nacen de cosas tuyas que tienen que ver con el miedo, con el miedo a que nuestro trabajo se acabe".

El encuentro de Jorge Javier y Vasile

El comunicador cree que en televisión, "cuando te asientas, notas que no cuentan tanto contigo y no te dan el lugar que crees merecer". Una percepción que él también sintió y que pudo cambiar gracias a Paolo Vasile, el consejero delegado de Mediaset España. Ambos mantuvieron una complicada reunión en la que el italiano le dejó muy claro al catalán que "te vamos a arropar" ante la inseguridad que este sentía de "gustar, de que no dejen de llamarte...". Vázquez le expuso sus miedos, se abrió en canal con el que es el responsable de la empresa en la que trabaja y el consejero delegado no tuvo problema en mostrarle su apoyo y dejarle claro que nunca iba a quedarse solo.