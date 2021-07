Las vacaciones están a la vuelta de la esquina para Jorge Javier Vázquez. A punto de cerrar el curso televisivo y en plena recta final de 'Supervivientes 2021', el presentador se encuentra inmerso en su nueva obra de teatro: "Desmontando a Séneca", que representará el 23 y 25 de julio en el Teatro Tívoli de Barcelona. No obstante, su drástica opinión sobre Antonio David Flores no ha pasado desapercibida.

Jorge Javier y Antonio David Flores

El presentador tuvo una cita con el programa radiofónico "El món a Rac1", donde concedió una entrevista para hacer balance de diferentes asuntos que le implican. Durante esa charla se ha mostrado tajante con uno de los temas del momento: el nuevo fichaje de Rocío Carrasco en 'Sálvame' y el futuro de Antonio David Flores tanto fuera como dentro del mundo de la televisión.

"El miércoles viene Rocío a trabajar al programa, pero te juro que no sé para qué. Te lo juro. Me gusta que me sorprendan. Me enteraré mañana. ¿Miedo de sobreexplotar el personaje? Los productores saben qué tienen que hacer para que el personaje siga funcionando", ha empezado contando el presentador. Una entrevista en la aprovechó para mostrarse muy empático con la hija de Rocío Jurado y opinar sobre el cambio de actitud de Rocío Flores. "No me ha gustado la actitud que ha tenido en los últimos meses. Esa actitud no la conocía y no me gusta porque ha demostrado cero empatía hacia su madre", ha sentenciado.

"¿Qué va a decir? Todo estaba manipulado"

El catalán ha hecho gala de su sinceridad y no ha dudado en lanzar un mensaje al exguardia civil. "¿Qué va a decir? Rocío le ha respondido con pruebas. Todo lo que ha dicho él era trampa, tras trampa, tras trampa, todo estaba manipulado. Casos como este no suceden todos los días, es un caso muy especial en que han sucedido muchas cosas, Antonio David siempre contaba con el silencio de Rocío, manipulando".