Por Julia Almazán Romero |

En su último blog en la revista Lecturas aprovecha para dar su opinión, elogiar el tono delirante de la serie y dejar algún que otro recado cargado de ironía. Aunque reconoce que al principio la serie no le llamaba especialmente la atención, 'Superestar' ha terminado por atraparlo. "Es para verla en compañía y comentar en voz alta los maravillosos desvaríos de Vigalondo", escribe. A Jorge le ha enganchado ese tono surrealista que permite que los personajes pasen de lo ridículo a lo emotivo sin perder credibilidad.

Jorge Javier elogia el papel de Secun de la Rosa, Pepón Nieto y Ingrid García Jonsson en la serie 'Superestar'

Por otro lado, no escatima en halagos hacia el reparto que están, para él, brillantes. Entre las interpretaciones, elogia especialmente la de Rocío Ibáñez como Margarita Seisdedos, capaz de dominar cada escena. También destaca el trabajo de Secun de la Rosa como Leonardo Dantés ("estremece su emocionante labor") y la actuación de Pepón Nieto como Tony Genil. Además, ha alabado al increíble recreación de la figura de Yurena de la mano de Ingrid García Jonsson.

Sin embargo, al presentador siempre le gusta añadir un poco de salseo a sus blogs y ha lazado un dardo envenenado a la actriz Karla Sofía Gascón y también a la propia Yurena, a quien no ha elogiado precisamente: "Yurena puede estar contenta por el resultado de la serie pero mucho me temo que en breve le sacará algún 'pero'. Es su signo. Vive abonada al 'perismo' y al 'lo que me han hecho a mí no se lo han hecho a nadie'. Ha encontrado una digna sucesora en Karla Sofía Gascón"

El conductor de 'Supervivientes' no se queda ahí: "Da igual el día y la hora que sea: la actriz está a punto de publicar un post quejándose de que el mundo sigue conspirando en su contra", comenta. Además, remata el comentario con lo siguiente: "Ojalá salga pronto de este bucle. Tengo ganas de gozarla en otro registro", zanjando así su blog.

Karla Sofía Gascón recibe un dardo por parte de Jorge Javier Vázquez

'Superestar': Una serie adictiva

Más allá del recado a Karla Sofía Gascón, lo cierto es que 'Superestar' ha terminado por cautivar al presentador. Vázquez destaca lo mucho que disfruta viéndola "con la boca abierta", y sin apartar la mirada. Un ejemplo más de que, incluso cuando una serie no empieza siendo tu tipo, hay veces que hay que darle una oportunidad a las cosas y esta serie lo merece. "Tiernos a veces, descacharrantes otros", así define el periodista a sus personajes. Y si algo deja claro es que, con 'Superestar', Nacho Vigalondo ha vuelto a descolocar, para bien, al espectador.