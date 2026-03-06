Por Adrián López Carcelén |

La entrevista de Los Morancos en 'El hormiguero' generó una inesperada polémica entre los hermanos Cadaval y Jorge Javier Vázquez. En su paso por el programa de Pablo Motos, Jorge y César hicieron una serie de comentarios fuera de lugar sobre el rostro del presentador de Telecinco que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

"Hay gente que se pasa con la cirugía. Mira cómo han dejado, por ejemplo, a Jorge Javier Vázquez. Es de la otra cadena, pero hay que verlo. ¿Tú has visto el labio de Jorge Javier?", comenzó diciendo César Cadaval, desatando las risas de las hormigas. Acto seguido, su hermano se sumó al comentario e indicó: "Le han dejado una cosa aquí como para abrir botellines de cerveza", dijo Jorge Cadaval refiriéndose al labio del presentador. "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo", continuó diciendo César señalándose el cuello.

Los Morancos visitaron 'El hormiguero' para promocionar su nuevo espectáculo 'Bota Antonia'

Ante las advertencias de Pablo Motos para que parasen de meterse con el presentador de Telecinco, César reculó y afirmó: "Jorge, sabes que te queremos. Estamos de cachondeo". Sin embargo, Motos señaló: "Ahora, después del traje que le has hecho". No contento con eso, el mayor de los Morancos continuó la mofa: "Pues todavía no he dicho lo peor. Que guiña un ojo y se le abre el culo". Consciente de la posibilidad de que Jorge Javier respondiese al momento, Motos miró a cámara y pidió: "Jorge, a ellos. A mí no me metas".

La respuesta de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez habló de sus operaciones estéticas en '¡De Viernes!'

Como bien anticipó Pablo Motos, el presentador de ' El diario de Jorge ' no se iba a quedar callado ante tales declaraciones. Sin embargo, lejos de contestar de forma directa,. Fue precisamente en el programa vespertino cuando, durante una entrevista con una invitada que decía no reconocerle, Jorge Javier tiró de sarcasmo para responder a la mofa de Los Morancos. "¿Sabes quién soy?. Te aviso que si has buscado en Google quizá has visto a otro señor.", dijo el presentador.

Además, Jorge Javier utilizó también la primera gala de 'Supervivientes' para hacer una breve referencia al momento. Durante una conversación con la concursante Ingrid Betancor, la periodista apuntaba que había coincidido muchas veces con el presentador en la sala de maquillaje de Mediaset España y que lo veía exactamente igual que en pantalla. Fue entonces cuando Jorge Javier apunto: "Ingrid, te diré que hay opiniones". Una respuesta corta y elegante que vuelve a demostrar que la ironía y el humor es una de las señas de identidad del comunicador catalán.