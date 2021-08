Uno de los asuntos más impactantes que se han vivido en la pequeña pantalla durante el mes de agosto tiene que ver con el presunto apuñalamiento de Saray Montoya, a manos de su cuñado y suegro, tal y como relató ella misma desde su cuenta de Instagram. Semanas después, Jorge Rubio, su marido, ha advertido a sus familiares sobre la necesidad de que el peso de la justicia caiga sobre ellos.

Jorge Rubio y Saray Montoya

Cierto es que la familia está viviendo uno de sus peores momentos, teniendo además en cuenta la muerte de la hermana de Rubio a consecuencia del coronavirus. No obstante, el exparticipante de 'Los Gipsy Kings' quiso expresar sus opiniones respecto a la mencionada agresión: "No me explico cómo hemos llegado a esto. Quiero dar la cara, que la familia vea que mi mujer e hijos no están solos. Yo fui quien obligó a Saray a que se denunciara, que se hiciera púbico porque, siendo personaje público, tiene más fuerza", sentenció en 'Viva la vida'.

La polémica comenzó a enredarse todavía más cuando el abogado de los presuntos agresores aseveró que fue Montoya quien comenzó la trifulca. "Cuando pasa todo esto, mis familiares me dicen que no se quieren meter en nada porque no saben para dónde tirar", sentenció en un principio. No obstante, todo cambió cuando les vio "en la puerta del juzgado pidiendo libertad para los asesinos": "Yo les llamo asesinos, que han intentado matar a su cuñada, su nuera, su sobrina y su nieta".

Con nervios y mirando a cámara

Antes de finalizar la conexión, Jorge Rubio dirigió su mirada al objetivo de la cámara para enviar un mensaje: "Tengo que conseguir que te pudras en la cárcel. Tú y mi hermano", afirmó. A modo de declaración de intenciones, quiso justificar esa petición: "No hay derecho a lo que le habéis hecho a mi hija y a mi mujer. Malos, esto no se hace. Es de no tener corazón", finalizó. Antes de cerrar el asunto, Toñi Moreno agradeció al entrevistado que pusiese en manos de la justicia la resolución de este caso.