Por Diego López |

La Cadena SER ya ha rearmado su parrilla para la próxima temporada tras la marcha de Àngels Barceló, que hoy ha presentado por sorpresa su último 'Hoy por hoy'. Si la cadena apostó por Aimar Bretos para conducir el nuevo 'Hoy por hoy' a partir de septiembre, hoy se ha confirmado que será José Luis Sastre el encargado de reemplazar a Bretos al frente de 'Hora 25'.

Un relevo lógico y con gente de la casa, puesto que José Luis Sastre era hasta ahora subdirector, la mano derecha de Àngels Barceló' en el programa y el presentador sustituto en verano o cuando Àngels no podía hacerse cargo del 'Hoy por hoy'. Esther Bazán seguirá presentando el primer tramo del programa de 20 a 20:30.

Sastre también ha dado este año su salto a la televisión tras fichar por TVE, donde ha presentado 'El juicio', el programa de La 2 donde introduce a Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera, así como al periodista Ricardo Fernández Deu como moderador.

Fin, por ahora, a la relación profesional Sastre - Barceló

Con su fichaje por 'Hora 25', que ha tardado días en materializarse,. Una pareja radiofónica tan longeva casi como la trayectoria de la periodista catalana en la SER.

José Luis Sastre junto al equipo de 'El juicio' de TVE

Barceló conoció a Sastre en el año 2005, cuando ella presentaba 'A vivir que son dos días' (desde Barcelona) y él se hacía cargo de la parte local del programa para Barcelona. Cuando en 2008 es elegida para sustituir al fallecido Carlos Llamas al frente de 'Hora 25', ficha a Sastre para su equipo en el programa. Desde entonces, Sastre no se ha separado profesionalmente de Barceló, ampliando con el tiempo su implicación en los programas. En 2019 la acompañó a 'Hoy por hoy', y a finales de 2021 asumió también la subdirección del programa.

Ahora, Sastre debuta en solitario sin su mentora en para hacer "lo que sabe hacer la SER y la fuerza de su redacción y emisoras: un periodismo plural, independiente y necesario". Una declaración de intenciones, similar a la de Bretos, que choca con el escepticismo de los habituales de la emisora, que temen un giro a la derecha tras la salida de Barceló, sobre todo ante la llegada de un largo ciclo electoral que arrancará con las municipales y autonómicas la próxima primavera, así como las elecciones generales.

En su nuevo puesto, Sastre contará también con nuevos competidores. En Onda Cero, tras la marcha de Rafa Latorre a la mañana, será Marta García Aller la encargada de dirigir y presentar 'La brújula'. En la COPE se mantiene Ángel Espósito con 'La linterna', mientras que RNE busca nueva voz para reemplazar a Rosa María Molló en '24 horas', tras anunciar también que no seguirá la próxima temporada.