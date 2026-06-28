Decía José Manuel Soto durante su paso en 'Supervivientes' que había participado en el concurso convencido por sus hijos para rehabilitar su imagen. El cantante aseguraba haber cometido "excesos verbales" en redes sociales y su intención era reconciliarse con una parte del público tras haber "metido la pata".
Una redención que, a sus 65 años, le llevó hasta la gran final de 'Supervivientes', donde quedó en cuarto lugar. Soto pasó casi 100 días de aislamiento en Honduras, alejado de muchas cosas, pero sobre todo de las redes sociales, a las que no pudo acceder durante todo ese tiempo.
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¿Cómo fue la rehabilitación? Pues no del todo bien. Exactamente dos semanas es lo que ha tardado el finalista en regresar a su pasatiempo favorito: agitar X (antes Twitter) con sus comentarios en contra del Gobierno o con mensajes de derecha o extrema derecha.
Soto vuelve a lo mismo de siempre
Víctima número dos: Óscar Puente, su ministro favorito. Todo para reconocer con sorna que había cogido un AVE sin retraso. "Creo que me voy a emborrachar". Mensaje al que respondió el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, a lo que Soto no dudó en contestar: "Cargos públicos q se permiten insultar o menospreciar a ciudadanos q le pagan el sueldo y que osan criticar su gestión".
Y, para rematar, acusaciones al Gobierno de "pucherazo" por algunas informaciones en prensa relacionadas la ley de nietos y el voto exterior.
Para más inri, el propio Soto acudió a '¡De viernes!' esta misma semana, donde se enfrentó a tweets del pasado, volvió a insistir en su idea de redención y llegó a asegurar que la mayoría de las veces escribe en redes sociales "de noche" y que ya había aprendido a controlarse en redes sociales "porque me ha traído muchos problemas". "A raíz que 'Supervivientes' le hemos dado la vuelta a esto", insistió en el programa. Al rato, volvía a la carga...