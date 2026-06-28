Por Diego López |

Decía José Manuel Soto durante su paso en 'Supervivientes' que había participado en el concurso convencido por sus hijos para rehabilitar su imagen. El cantante aseguraba haber cometido "excesos verbales" en redes sociales y su intención era reconciliarse con una parte del público tras haber "metido la pata".

Una redención que, a sus 65 años, le llevó hasta la gran final de 'Supervivientes', donde quedó en cuarto lugar. Soto pasó casi 100 días de aislamiento en Honduras, alejado de muchas cosas, pero sobre todo de las redes sociales, a las que no pudo acceder durante todo ese tiempo.

¿Cómo fue la rehabilitación? Pues no del todo bien. Exactamente dos semanas es lo que ha tardado el finalista en regresar a su pasatiempo favorito: agitar X (antes Twitter) con sus comentarios en contra del Gobierno o con mensajes de derecha o extrema derecha.

Soto vuelve a lo mismo de siempre

Su regreso a las redes sociales por todo alto fue. No para lamentarse del terremoto u ofrecer ningún tipo de solidaridad, sino para recordar cómo "Hoy es un país empobrecido del q han huido 8 millones de personas para poder comer. No hay medicinas, no hay luz, no hay gasolina, no funciona nada... En 25 años de dictadura socialista lo han robado todo, ante la mirada cómplice de gobiernos como el nuestro, la historia los pondrá en su sitio..."

Cargos públicos q se permiten insultar o menospreciar a ciudadanos q le pagan el sueldo y que osan criticar su gestión, @oscar_puente_ ha creado tendencia... https://t.co/L0anpvrkaA — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 28, 2026

Víctima número dos: Óscar Puente, su ministro favorito. Todo para reconocer con sorna que había cogido un AVE sin retraso. "Creo que me voy a emborrachar". Mensaje al que respondió el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, a lo que Soto no dudó en contestar: "Cargos públicos q se permiten insultar o menospreciar a ciudadanos q le pagan el sueldo y que osan criticar su gestión".

#Venezuela es el país más rico de Sudamérica, (también el más bonito), y la primera reserva mundial de petróleo. Cuando fui la primera vez, en el 84, Caracas era una ciudad luminosa, donde se respiraba alegría y la gente bailaba por las calles al son de Oscar de León, Celia Cruz... — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 26, 2026

Y, para rematar, acusaciones al Gobierno de "pucherazo" por algunas informaciones en prensa relacionadas la ley de nietos y el voto exterior.

Para más inri, el propio Soto acudió a '¡De viernes!' esta misma semana, donde se enfrentó a tweets del pasado, volvió a insistir en su idea de redención y llegó a asegurar que la mayoría de las veces escribe en redes sociales "de noche" y que ya había aprendido a controlarse en redes sociales "porque me ha traído muchos problemas". "A raíz que 'Supervivientes' le hemos dado la vuelta a esto", insistió en el programa. Al rato, volvía a la carga...