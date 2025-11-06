José Ribagorda señala un notorio detalle de 'Sálvame': "Eran completamente ridículos"

Por Julia Almazán Romero |

La entrevista de 'En primicia' en La 2 ha reunido a dos de los rostros más emblemáticos de 'Informativos Telecinco': José Ribagorda y Pedro Piqueras. Juntos repasaron los momentos más destacados de su carrera y también algunos de los más polémicos, como las icónicas transiciones de 'Sálvame' al informativo, una situación que en su día generó un gran debate tanto dentro como fuera de la cadena.

Ribagorda no ha dudado en calificar aquellos momentos como "completamente ridículos", tras ver un fragmento recuperado por el programa de La 2 en el que aparecen Paz Padilla y otros colaboradores bailando mientras daban paso a Piqueras. El presentador asegura que "era algo que nadie entendía ni podía entenderlo, no tenía ningún tipo de sentido, ni lógica, ni un porqué, ni gracia, nada". Según él, la libertad que otorgaba la dirección con esa mezcla de géneros restaba seriedad a un espacio que debía mantener su rigor informativo.

Paz Padilla durante una entrevista en 'Sálvame Limón'

Por su parte, Pedro Piqueras ha recordado una de las jornadas más duras de su carrera, que fue cuando tuvo que informar sobre casi mil muertes por covid inmediatamente después de que los colaboradores de 'Sálvame' bailaran y bromearan ante las cámaras. "Me enfadé porque no paraban de bailar, el informativo tenía que entrar, estaban haciendo chistes, (...) y yo tenía ese día casi 1.000 muertos en España como consecuencia del covid", ha relatado el periodista.

Pedro Piqueras en su entrevista en 'En primicia' de La 2

Pedro Piqueras reflexiona sobre su salida de 'Informativos Telecinco'

El expresentador de 'Informativos Telecinco' reconoció haber trasladado su malestar directamente a Paolo Vasile , entonces consejero delegado de Mediaset. Además,en directo y que la situación le resultaba insostenible. Pese a ello, destaca que la conversación con Vasile fue cordial y que el ejecutivo le aseguró que

Durante la entrevista, Piqueras también repasó sus inicios en Telecinco, su relevo al frente de los informativos y cómo afrontó su marcha definitiva en 2023. El periodista explicó que no quiso presenciar el proceso de renovación del plató y su sustitución por Carlos Franganillo tras su marcha: "No quería sobrecogerme viendo lo que iban a hacer, ya había tomado la decisión de irme y no había vuelta atrás".

Después de 51 años de trayectoria, Piqueras sigue firme ante su decisión de jubilarse: "Llegó un momento en el que pensé: 'algo me estoy perdiendo', y estoy convencido de que hice bien". Ahora, asegura vivir "una nueva vida" lejos del ritmo frenético de la televisión, aunque su legado periodístico, que continúa como colaborador de 'Mañaneros 360', y su temple frente a las cámaras, siguen siendo un referente en la historia informativa de España.