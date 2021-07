La maquinaria de Marvel Studios no se detiene. Si hace un par de semanas se confirmaba que Tatiana Maslany se convertiría en la superheroína Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, en la serie 'She-Hulk', ahora, Deadline ha confirmado en exclusiva que un nuevo actor se une a la nueva serie que está preparando la productora para Disney+: Josh Segarra.

Josh Segarra en la serie 'Arrow'

El actor de 'Arrow' se incorpora al elenco de actores de 'She-Hulk', una "comedia legal" que tratará sobre Jennifer Walters, una abogada que recibe una transfusión de sangre de emergencia de su primo, Bruce Banner, y se convierte en la versión femenina de Hulk. De momento, se desconoce el papel que interpretará Josh Segarra en su salto para el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, una de las opciones que más se baraja es la de dar vida a Augustus Pugliese, el abogado de los cómics que ha colaborado con la superheroína en algunas de sus aventuras.

La serie está dirigida por Kat Coiro y Anu Valia, y contará con Jessica Gao como escritora principal. Además, Josh Segarra compartirá pantalla con Tatiana Maslany (Jennifer Walters), Renée Elise Goldsberry (Amelia), Jameela Jamil (Titania), Ginger Gonzaga como el mejor amigo de Walters y Mark Ruffalo, que volverá a interpretar a Bruce Banner una vez más. El actor Tim Roth regresará como Abominación, uno de los villanos más míticos de "El increíble Hulk".

La carrera de Josh Segarra

El actor norteamericano nació en Orlando, Florida. Es conocido por interpretar a Justin Voight en 'Chicago P.D.' y a Adrian Chase en la serie 'Arrow', aunque debutó en el año 2005 en la película "Vampire Bats". 'She-Hulk' no tiene fecha de estreno en Disney+, pero es esperada por los seguidores del Universo Marvel después del buen recibimiento de otras producciones como 'The Falcon and The Winter Soldier', 'WandaVision' y 'Loki'.