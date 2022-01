'El debate de las tentaciones' de la noche del lunes 10 de enero en Telecinco emitió nuevas imágenes en las que Alejandro Nieto se mostraba desconcertado por la actitud de su pareja, Tania Medina. Dichas declaraciones despertaron varias críticas entre los presentes en plató, especialmente por parte de Nagore Robles, quien volvió a cargar con dureza contra el gaditano, después de haber criticado su actitud en otra de las citas del programa.

Nagore, crítica con Alejandro en 'El debate de las tentaciones'

El programa emitió un vídeo en el que Nieto charlaba con Álvaro Boix tras su encuentro con Stiven. "Sí me ha faltado al respeto. Llevar dos años con una persona y descubrir que no la conoces, me descoloca, porque hace cosas que no son propias de ella", confesaba el gaditano, quien mencionó comentarios como "que si estoy cachonda, que si doble penetración, que se me gustaría probar con una tía...". "¿Con qué persona estoy?", cuestionó Nieto. "Me tiene que dar muchas explicaciones. Y si no me convence, estoy planteándome irme solo", aseguraba incluso el novio de Medina, en un vídeo que comentaron los presentes en plató.

"Le cuesta mucho cuestionarse. Sigue proyectando todos los errores de su relación en Tania", criticó Suso Álvarez, a quien se unió Terelu Campos al apuntar que "sale de la hoguera y, aunque es su mejor actuación, llega y vuelve a envenenarse, saca esas palabras que duelen de verdad a Tania". "¿Le puede sorprender, o no?", cuestionó entonces Sandra Barneda, en referencia a las declaraciones de Medina en relación al ámbito sexual, ante lo que Kiko Matamoros apuntó de Nieto que "a lo mejor el problema es suyo".

"Te asusta esa parte de Tania"

"Es importante saber de dónde venimos", intervino entonces Robles, tajante, tras lo cual dejó caer de Nieto que "podía criticar a Stiven y quedarse con que ella lo quiere, pero sale y se pregunta que con quién estoy". "No. Tu pareja sigue siendo la misma desde que la conociste, pero tú no has querido ver esa parte, porque no te gusta y a ti te asusta. ¿Por qué? Porque te crea inseguridad. ¡Apáñate y escucha a tu pareja!", soltó la colaboradora.

Barneda recalcó el hecho de que el gaditano aseguraba no haber hablado nunca así de sexo con Medina. "Se ha extrañado", defendió la presentadora, a lo que Robles replicó "porque no hablas de sexo con tu pareja". "Ella dijo desde el minuto uno que sí lo hacía, que es una tía muy abierta y muy liberal, y él dice: 'no, es que es de Canarias, es muy moderna'. ¡No me jodas! ¿Qué tendrá que ver? ¡A ella le gusta el sexo, como a todas, pero a él no le entra en la cabeza!", soltó Robles, implacable.