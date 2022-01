Tras una novena entrega de 'La isla de las tentaciones' que concluyó sin mostrar el cara a cara entre Alejandro Nieto y Stiven, soltero "favorito" de Tania Medina en la hoguera de los solteros, 'El debate de las tentaciones' del lunes 10 de enero desveló lo que había ocurrido entre el gaditano y el tentador. Un cara a cara en el que Stiven aprovechó para trasladarle a Nieto las críticas que su Medina le había contado sobre él, pero que de poco pareció servirle al novio de la canaria.

Stiven y Alejandro se enfrentan en 'La isla de las tentaciones'

"No quiero verte fuera de tus estribos", pidió Álvaro Boix a Nieto, antes de recibir a Stiven en la hoguera. El gaditano, de hecho, pareció hacer caso a las palabras de su compañero, puesto que se mantuvo más comedido de lo habitual ante el soltero, quien lo acusó de sentir "miedo y me vetaste" por lo que estaba surgiendo entre él y Medina. "Yo no fui", puntualizó el aludido, puesto que el veto llegó de manos de sus compañeros, después de su arrebato en una de las hogueras. "Me lo tomé como que cohibiste a tu pareja. Ya lo has hecho más veces", insistió el soltero, quien a pesar de todo le dio las gracias a Nieto "porque nos dimos los dos cuenta de que nos echábamos de menos". "Seguramente me eche más de menos a mí", apostó el gaditano, tras lo cual destacó del recién llegado que "te veo un chaval educado. No quiero ninguna batalla".

"Eres una persona insegura, un poco cobarde, tienes falta de confianza en Tania y unas faltas de respeto que en una relación no se pueden tener", criticó Stiven. "Yo hablo de ella como el ser que es: maravilloso", aseguraba el gaditano, convencido, ante lo que el soltero recalcó que "te digo lo que ella siente como novia y siente vergüenza". "Yo también, cuando te ha comido el cuerpo", replicó el novio de Medina, a quien Stiven recordó que "has venido aquí para comprobar hasta donde llega tu novia si conecta con una persona. Si no eres capaz de aguantarlo, no vengas". El soltero se enfrentó entonces a la primera pregunta del gaditano, quien quiso saber si "has llegado con Tania a más que un beso en la boca o a intimar": "no, pero hay veces que no hacen falta ni palabras". Stiven añadió que "tengo una conexión con Tania desde el minuto uno. Creo que eso es algo que pasa cuando una no está enamorada de su novio al cien por cien". "Eso es mentira. Yo sé lo que siento por Tania y lo que ella siente por mí, y está enamorada de mí", aseguraba Nieto. "Yo no digo que no te quiera. Tú la quieres a ella mal", matizaba Stiven.

"Eres un mierda"

"¿Piensas que Tania me ama? Sé sincero, por favor", planteó Nieto, recibiendo un "sí" como respuesta. "Te quiere, pero está abriendo los ojos y se está quitando la venda. Está viendo cosas de ti que no te gustan", aclaró el soltero, quien se mostró incrédulo cuando el gaditano le preguntó si "te gustaría ser yo para tener una novia como Tania". "No. La pregunta es ridícula, creo que no me parecería a ti en nada", declaró el soltero, puesto que "no me gustas como persona ni hombre ni nada. Tiene unos valores, una educación y un respeto de los que carece, por eso Tania y yo somos tan compatibles en este aspecto".

"Tú no tienes chicha ni limonada. Yo le doy mucha alegría y la hago reír mucho. Tú no tienes cojones para eso", replicó Nieto, iniciando así una tensa recta final en la que echó a Stiven en cara que "eres un mierda" cuando no le tomó la mano antes de abandonar la hoguera. "No te has comido ni un colín, payaso", añadía el novio de Medina, en un encuentro tras el cual confesó sentirse "tranquilo". "Tengo una conversación pendiente con mi Tania. Este chico ha dicho cosas que ella me tiene que aclarar", valoró Nieto.