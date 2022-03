Juan Muñoz sigue en el ojo del huracán por su supuesta "mala vida". Luis, un amigo suyo, ofreció su testimonio a 'Sálvame naranja', en el que contó que el exintegrante de Cruz y Raya tiene muchas deudas y una "vida desordenada". Tras las acusaciones, el humorista ha respondido con rotundidad y contundencia.

Juan Muñoz

Muñoz ha negado tajantemente cualquier tipo de amistad con Luis, de hecho, narró lo ocurrido: "Llamó para hacerme una entrevista" y "le tuve que echar de mi casa un día que me visitó". Además, sin pelos en la lengua, le calificó como un "hombre muy conflictivo", según le contó a Informalia.

"Ese hombre es un estafador, un chantajista profesional, un mentiroso, ni estoy arruinado, ni tengo adicciones, ni abuso del alcohol y no consumo drogas. Y mi relación con mi hijo es buena. ¿Adicciones? Pero si ya ni fumo. Vivo tranquilo y sigo trabajando", se ha defendido. El humorista se encargó de negar todas las acusaciones, incluso las relacionadas con las supuestas deudas: "Es otra mentira para hacerme daño", prosiguió asegurando.

¿Acabará en los Tribunales?

Juan Muñoz vio conveniente aclarar que hizo "demasiado el borrico" en los 90, pero esa etapa es agua pasada: "Corregí mis errores y me he convertido en una persona sana y tranquila", sentenció. Por ello, Muñoz está "pensando en demandar a ese tipo". "No se puede consentir que una persona intente destruirte y pisarte el cuello. Es una vergüenza. Porque también dijo que soy un maltratador, un acosador y un violador", concluyó.