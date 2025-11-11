FormulaTV
EN MASTERCHEF CELEBRITY

Juanjo Bona señala la diferencia de su relación con Martin con la de Chenoa y Bisbal, también surgida en 'OT'

El finalista del talent de cocina respondió a un comentario de Samantha Vallejo comparando a ambas relaciones salidas de 'Operación Triunfo'.

Juanjo Bona señala la diferencia de su relación con Martin con la de Chenoa y Bisbal, también surgida en 'OT'
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 11 Noviembre 2025 13:00 (hace 3 horas)

'MasterChef Celebrity' está llegando a su recta final, por lo que el talent ha estado reuniendo a los concursantes con sus familiares y amigos en las dos últimas semanas. Juanjo Bona recibió la semana anterior la visita de Ruslana, Carlos Peguer y Marian, dejando para la semifinal la aparición sorpresa de Martin Urrutia, su novio.

De esta forma el de Pamplona hacía su aparición en el plató de 'MasterChef Celebrity' por sorpresa, caracterizado con una barba y pelo largo, aunque Juanjo le reconocía al instante. Entre los dos debían de elaborar el plató de una de las pruebas de la gran semifinal, protagonizando un momento divertido debido a un comentario de Samantha Vallejo-Nágera comparando la relación de ambos con la de Chenoa y David Bisbal, al haber surgido su amor en 'Operación Triunfo'.

Martin Urrutia y Juanjo Bona preparando un plato en &#39;MasterChef Celebrity&#39;
Martin Urrutia y Juanjo Bona preparando un plato en 'MasterChef Celebrity'
Vídeos FormulaTV

Durante la preparación del plato, la jueza se aproximaba junto a Victoria Federica para ver en qué punto se encontraba el cocinado y preguntar dónde se habían conocido ambos. "En 'OT', fue bonito, llegamos los dos a la final", contaba Martin. Frente a esto la jueza comentaba que "como Bisbal y Chenoa".

Ante la comparación con una de las historias de amor más icónicas surgidas de la Academia de 'Operación Triunfo', pero también con un final trágico, Juanjo Bona hacía una aclaración sobre qué diferenciaba a una relación de otra: "Con mejor final", declaraba.

Martin Urrutia y Juanjo Bona presentando su plato a los jueces de &#39;MasterChef Celebrity&#39;
Martin Urrutia y Juanjo Bona presentando su plato a los jueces de 'MasterChef Celebrity'

Juanjo Bona llega a la final de 'MasterChef Celebrity'

Juanjo Bona realizaba junto a Martín Urrutia 'El destello' versión gourmet, un plato titulado bajo el mismo nombre que su colaboración musical y que, "a pesar de tener cosas", acababa conquistando a los jueces. Finalmente, el aragonés conseguía su ansiado pase a la final, donde se enfrentará a Mariló Montero, Miguel Torres y Torito.

