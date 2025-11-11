Programa relacionado
'MasterChef Celebrity' está llegando a su recta final, por lo que el talent ha estado reuniendo a los concursantes con sus familiares y amigos en las dos últimas semanas. Juanjo Bona recibió la semana anterior la visita de Ruslana, Carlos Peguer y Marian, dejando para la semifinal la aparición sorpresa de Martin Urrutia, su novio.
De esta forma el de Pamplona hacía su aparición en el plató de 'MasterChef Celebrity' por sorpresa, caracterizado con una barba y pelo largo, aunque Juanjo le reconocía al instante. Entre los dos debían de elaborar el plató de una de las pruebas de la gran semifinal, protagonizando un momento divertido debido a un comentario de Samantha Vallejo-Nágera comparando la relación de ambos con la de Chenoa y David Bisbal, al haber surgido su amor en 'Operación Triunfo'.
Durante la preparación del plato, la jueza se aproximaba junto a Victoria Federica para ver en qué punto se encontraba el cocinado y preguntar dónde se habían conocido ambos. "En 'OT', fue bonito, llegamos los dos a la final", contaba Martin. Frente a esto la jueza comentaba que "como Bisbal y Chenoa".
Juanjo Bona llega a la final de 'MasterChef Celebrity'
Juanjo Bona realizaba junto a Martín Urrutia 'El destello' versión gourmet, un plato titulado bajo el mismo nombre que su colaboración musical y que, "a pesar de tener cosas", acababa conquistando a los jueces. Finalmente, el aragonés conseguía su ansiado pase a la final, donde se enfrentará a Mariló Montero, Miguel Torres y Torito.