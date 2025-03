Karla Sofía Gascón, premiada por la Unión de Actores y Actrices recibiendo el apoyo de la industria en España

Por Redacción |

El lunes 10 de diciembre se celebró la entrega de premios de la Unión de Actores y Actrices y, en la lista de nominados, destacaba el nombre de Karla Sofía Gascón por su trabajo en 'Emilia Pérez'. La actriz acudió a la gala y aunque no quiso hacer declaraciones en la alfombra roja más allá de un "muchas gracias" y "estoy feliz", sí que dio un emotivo discurso al alzarse con el reconocimiento otorgado por sus compañeros de profesión.

"Hace cinco años hacía funciones de microteatro en México, donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición", decía en su discurso Gascón sobre el escenario.

"Voy a seguir dando lo mejor de mí"

A continuación, aseguraba que "nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor. Mi saga favorita es 'La guerra de las galaxias', siempre he luchado contra el lado oscuro. También contra el lado oscuro de mí misma que he logrado vencer. Voy a seguir dando lo mejor de mí".

La actriz ha querido subrayar su amor por la interpretación y ha seguido abriéndose en canal: "Yo quería ser un ejemplo de superación, siento no haberlo podido ser de la manera que me hubiera gustado, pero seguiré luchando y trabajando porque amo mi trabajo". Por último, y volviendo a hacer referencia a la saga que había mencionado, se despedía con las siguientes palabras: "Que la fuerza nos acompañe en todos los momentos tan oscuros que nos quedan por vivir, y empecemos por nosotros mismos, con ese lado oscuro que tenemos dentro: más amor y menos odio".

Lista de ganadores y ganadoras

Estos premios, además de los especiales, los de revelación y los internacionales, se dividen en tres grandes categorías (televisión, cine y teatro) que a su vez se subdividen en protagonistas, secundarios y de reparto. Vamos a conocer la lista completa de ganadores de esta edición donde 'Querer' y 'Yo, adicto' han sido las series más premiadas, mientras que 'El 47' hace lo propio en cine y 'La madre' en teatro.

Oriol Pla y Marina Salas, en 'Yo, adicto'

TELEVISIÓN

Mejor Actriz Protagonista : Candela Peña - 'El caso Asunta'

: Candela Peña - 'El caso Asunta' Mejor Actriz Secundaria : Marina Salas - 'Yo, adicto'

: Marina Salas - 'Yo, adicto' Mejor Actriz de Reparto : Elisabet Gelabert - 'Querer'

: Elisabet Gelabert - 'Querer' Mejor Actor Protagonista : Oriol Pla - 'Yo, adicto'

: Oriol Pla - 'Yo, adicto' Mejor Actor Secundario : Pedro Casablanc - 'Querer'

: Pedro Casablanc - 'Querer' Mejor Actor de Reparto en televisión: Jorge Usón - 'Las abogadas'

CINE

Mejor Actriz Protagonista : Carolina Yuste - 'La infiltrada'

: Carolina Yuste - 'La infiltrada' Mejor Actriz Secundaria : Clara Segura - 'El 47'

: Clara Segura - 'El 47' Mejor Actriz de Reparto : Esther Isla - 'Soy Nevenka'

: Esther Isla - 'Soy Nevenka' Mejor Actor Protagonista : Eduard Fernández - 'Marco'

: Eduard Fernández - 'Marco' Mejor Actor Secundario : Patrick Criado - 'La virgen roja'

: Patrick Criado - 'La virgen roja' Mejor Actor de Reparto: Carlos Cuevas - 'El 47'

TEATRO

Mejor Actriz Protagonista : Aitana Sánchez-Gijón - 'La madre'

: Aitana Sánchez-Gijón - 'La madre' Mejor Actriz Secundaria : Eva Isanta - 'Las que gritan'

: Eva Isanta - 'Las que gritan' Mejor Actriz de Reparto : Júlia Roch - 'La madre'

: Júlia Roch - 'La madre' Mejor Actor Protagonista : Jan Buxaderas - 'The Book of Mormon'

: Jan Buxaderas - 'The Book of Mormon' Mejor Actor Secundario : Alberto Amarilla - 'Lorca por Saura'

: Alberto Amarilla - 'Lorca por Saura' Mejor Actor de Reparto: Fran Cantos - 'El alcalde de Zalamea'

REVELACIÓN

Mejor Actriz Revelación : Zoe Bonafonte - 'El 47'

: Zoe Bonafonte - 'El 47' Mejor Actor Revelación: Pepe Lorente - 'La estrella azul'

PREMIOS ESPECIALES

Mejor Actriz Producción Internacional : Karla Sofía Gascón - 'Emilia Pérez'

: Karla Sofía Gascón - 'Emilia Pérez' Mejor Actor Producción Internacional : Javier Bardem - 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

: Javier Bardem - 'Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story" Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem : Equipo de profesionales que forman el servicio del 016

: Equipo de profesionales que forman el servicio del 016 Premio Especial : Gloria de la Fuente

: Gloria de la Fuente Premio a Toda una vida: Ana Belén

Compromiso con la cultura

Un año más, la gala reafirmó el compromiso de la profesión con la cultura, los derechos laborales y la unión del sector, consolidando a la Unión de Actores y Actrices como una institución clave en la defensa de los intérpretes. El evento reconoció a jóvenes talentos como Carlos Cuevas, Patrick Criado, Carolina Yuste, Zoe Bonafonte, Júlia Roch y Jan Buxaderas, como a estrellas consolidadas como Eduard Fernández, Candela Peña, Aitana Sánchez-Gijón y Ana Belén.