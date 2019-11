Kate McKinnon protagonizará la adaptación del podcast "Joe Exotic"

Kate McKinnon tiene a la vista un nuevo proyecto "muy salvaje". La estrella de 'Saturday Night Live' protagonizará la adaptación televisiva de "Joe Exotic", la segunda temporada del podcast de Wondery "Over My Dead Body". El proyecto, que aún no tiene cadena, proviene de Universal Content Productions (UCP), que últimamente se está especializando en este tipo de ficciones.

Kate McKinnon

"Joe Exotic" gira en torno a la historia real de Carole Baskin (McKinnon), una mujer de Florida entusiasta de los grandes felinos que descubre que su compañero Joe "Exotic" Schreibvogel, también amante de los animales exóticos, está criando y usando a sus grandes felinos para obtener beneficio. Carole se propuso cerrar su negocio costase lo que costase, pero Joe no se quedó con los brazos cruzados y decidió contratar a un sicario para asesinarla.

Esta es la cuarta vez que el estudio se asocia con Wondery para llevar a televisión uno de sus podcasts. Los proyectos anteriores fueron 'Homecoming' de Amazon, la antología 'Dirty John' de Bravo (que ahora ha pasado a USA Network) y 'Dr. Death', que podremos ver próximamente en Peacok, el servicio de streaming de NBC.

Una estafa millonaria

McKinnon también le está cogiendo el gusto a los podcasts. En unos meses la podremos ver en la miniserie 'The Dropout' de Hulu que se basa en un podcast de ABC Radio y ABC News en la que interpretará a la carismática Elizabeth Holmes, la fundadora de la compañía biotecnológica Theranos. Holmes, considerada durante un tiempo como "la nueva Steve Jobs", protagonizó uno de los mayores escándalos tecnológicos de los últimos años.