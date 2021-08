Un día después de que 'Sálvame' anunciara públicamente que Antonio Canales no renovaría su contrato con el formato de La Fábrica de la Tele, la reacción del sevillano fue comentada en el mismo programa, donde Kiko Hernández no solo criticó la postura de su ahora excompañero, sino que también alabó la valentía que había demostrado, e incluso lanzó un rotundo mensaje a las personas que critican con dureza a 'Sálvame' a raíz de las duras palabras de Canales contra el programa.

Kiko Hernández se dirige a Antonio Canales en 'Sálvame'

"Desprestigias a este programa y nos desprestigias a nosotros", opinó Hernández, antes de recordar que a él también le "invitaron a merendar cuatro tardes", en referencia a algunas de las declaraciones del bailaor. "Al principio venía dos tardes, luego tres, luego cuatro... Y me he hecho un profesional de lo mío, que es la televisión, gracias a que un día me invitaron a merendar", explicó el colaborador, quien hizo referencia al hecho de que "se está diciendo que está feo que te digan en directo que te digan la renovación del contrato no se va a hacer". "También está feo que te den una oportunidad y no saber aprovecharla. Y es más, reírte de esa oportunidad, cuando podemos ganar incluso más que cualquier persona en veinte días", criticó Hernández.

"Está feo decir esto es una merienda, me como mi tortilla y se acabó. Igual de feo está una cosa que la otra", concluyó Hernández, antes de pasar a halagar la actitud del bailaor mientras hablaba de lo sucedido tras las cámaras. "El tono me gusta, es un tono mucho más sosegado. Hay que ser valiente para tirar contra los jefes", ensalzó Hernández, quien destacó el hecho de que "puso nombres y apellidos", puesto que mencionó a determinados directores del programa, como David Valldeperas. "Puedes comerte la merienda o puedes mojarte en una información. Yo me he llevado más de cincuenta demandas. Cuando tú aportas o arriesgas, también te pasa esa factura", añadía el madrileño, tras lo cual señaló a Canales que "lo que no se puede hacer es venir a merendar y que encima te rían la gracia. No podemos decir pobrecito, que lo han despedido".

"Si el público no nos quiere, cogemos la maleta"

Asimismo, el colaborador también se pronunció acerca de las palabras de Canales que apuntaban a que "'Sálvame' se va a pique", a raíz de la reñida lucha de audiencias que está manteniendo actualmente con 'Tierra Amarga'. "Como dice Jorge Javier, somos titiriteros. Si mañana el público no nos quiere, cogemos la maleta y nos vamos", aseguró Hernández, para después compartir que cada vez que habían acudido a hospitales u otras instalaciones "nos dicen cómo habéis acompañado a esta persona o nos dicen cómo hemos acompañado durante la pandemia".

"Hemos hecho muchas cosas mal, pero alguna hemos hecho bien", admitió el colaborador, antes de recalcar que "el final de 'Sálvame' no lo decide ni los que están a favor ni los que están en contra. Lo decide la audiencia". "Si nos tenemos que ir, nos iremos, pero no lo dirán cuatro reventados", concluía Hernández, tras lo cual dedicó unas últimas palabras sobre Canales. "Qué gran colaborador hemos perdido, porque esta mala leche que ha sacado el último día me habría gustado verla más veces", confesó el madrileño.