Kiko Hernández se casa con Fran Antón: Así ha soltado la bomba 'Sálvame'

Por Fernando S. Palenzuela |

'Sálvame' ha comenzado el programa del 8 de junio anticipando una enorme bomba, la noticia que jamás habrían pensado dar, como ellos mismos indicaban. Kiko Hernández y Fran Antón se casan, según el programa ha podido conocer por diferentes vías. Y, además, la boda es inminente, pues tendrá lugar el domingo 11 de junio.

El equipo de 'Sálvame' desvela la boda de Kiko Hernández y Fran Antón

Todo comenzaba con una llamada por parte de dos redactores de 'Sálvame' a diferentes colaboradores del programa. En estas conversaciones, los tertulianos aseguraban quey calificaban esta noticia comoy que el espacio de La Fábrica de la Tele ha dado en estos 14 años que lleva en activo. Mostrando ya a todo el equipo en plató, Terelu Campos Adela González cebaban un poco más lo ocurrido, pero aseguraban que el público no iba a tardar en descubrirlo.

A la vuelta de publicidad, David Valldeperas entraba en plató y se llevaba a las presentadoras y colaboradores fuera de plató para dar la noticia. En la pared del pasillo, se proyectaba un vídeo con imágenes de la pareja y varios extractos de autores reconocidos que hablaban de amor. A continuación, se aclaraba que ambos se casarían y para ello contaban con la voz de una persona del entorno de Antón dando la noticia. Es más, este confidente ha asegurado que incluso celebraron la despedida de soltero el domingo 4 de junio en Melilla.

El aperturismo de Kiko Hernández

En todos estos años desde que saliera de 'Gran Hermano', Kiko Hernández se ha mostrado muy celoso con su vida íntima. Sin embargo, en los últimos meses salieron varios rumores que lo emparejaban con Fran Antón, compañero de la obra teatral que estaba representando. Pese a sus continuas negativas, comenzábamos a conocer un poco más de la intimidad del tertuliano. No obstante, sigue mostrándose como una persona muy hermética y prueba de ello son dos claves que han apuntado desde 'Sálvame'. En primer lugar, la información, recogida en un principio por Miguel Frigenti y confirmada por diferentes personas, se ha sabido por el entorno de Fran Antón, no de Hernández. En segundo lugar, Marta López, quien hasta hace poco era amiga íntima, no tenía ni idea de lo ocurrido.