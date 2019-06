Kiko Hernández carga contra 'La Resistencia' y David Broncano: "Me parece una indecencia"

La televisión española vivió el pasado martes 18 de junio uno de los "crossovers" más extraños vistos hasta la fecha. El cuanto menos curioso momento estuvo protagonizado por el programa presentado por Carlota Corredera, 'Sálvame', y el formato de humor de #0 'La resistencia' que vio cómo su mecánica era duramente criticada por el colaborador de Telecinco Kiko Hernández.

David Broncano y Kiko Hernández

Una tarde más, Hernández se encontraba ironizando y bromeando sobre su compañera Lydia Lozano, a la que acusaba de trabajar mucho y luego no gastar casi nada. Momento que Corredera aprovechó para recordar la existencia del programa presentado por David Broncano: "Siempre se hace una pregunta a los invitados. Y una es cuánto tienes en el banco. La otra opción es la pregunta de cuántas relaciones has tenido en el último mes".

La explicación dejó sorprendida a Lozano, que se preguntaba: "¿Pero en ese programa pagan?". Igual o peor se quedó el que fuese concursante de 'Gran Hermano' que no dudó en atacar al programa: "Me parece una indecencia, luego dicen de 'Sálvame'... preguntar cuánto dinero tienes...". No contento con eso, quiso deleitar a los espectadores con la respuesta que el daría a Broncano: "¡Pues el que haya ganado trabajando! ¡Y a usted qué le importa! ¿Cuánto tiene su madre? Será lo que he ganado fruto de mi sudor y de mi trabajo".

Consejos vendo...

El colaborador de La Fábrica de la Tele no entendía cómo pueden hacerse ese tipo de preguntas en un programa de televisión, cuando la presentadora le recordó que había sido él quien había "abierto esa espita" al revelar que Lozano tenía "mucho dinero". Palabras que Hernández volvió a repetir, lo que provocó que su compañera exclamara: "Si hay alguien que disfruta de la vida y se lo gasta con la familia y amigos, esa es Lydia Lozano".