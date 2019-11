Kiko Hernández revela que tiene "información muy fea" sobre Hugo Castejón: "Sé por qué se comporta así"

Kiko Hernández, uno de los colaboradores estrella de 'Sálvame', pidió la palabra para dar una exclusiva sobre Hugo Castejón durante el programa del pasado 8 de noviembre. El tertuliano reveló en directo que un familiar del concursante de 'Gran Hermano VIP' que fue expulsado hace unas semanas de la casa de Guadalix de la Sierra y fue repescado durante la noche de Halloween, se había puesto en contacto con él para desvelarle información personal sobre el exnovio de Marta Sánchez.

Kiko Hernández en 'Sálvame'

El reportero explicó en directo que el pariente de Hugo le había referido algo muy feo sobre éste y le dio la explicación de "por qué hace lo que hace, se comporta como se comporta y hace esos bailes que parece que se va a desnucar". Carlota Corredera, presentadora del programa, afirmó en directo que ella desconocía esa información y añadió que aunque ella compartía la opinión de sus compañeros en cuanto a que Hugo entrase de nuevo a la casa, le da muy mal rollo que se ponga a perseguir a Mila Ximénez por la casa.

Fue entonces cuando Kiko Hernández optó por compartir un vídeo con la audiencia de 'Sálvame' donde se pueden ver una imágenes un tanto peculiares de Hugo Castejón en el reality que produce Zeppelin para el prime time de Telecinco y Cuatro. El tertuliano preguntaba a sus compañeros cómo reaccionarían si se encontrasen conviviendo en una casa con doce personas y por la mañana tuviesen que encontrarse con alguien haciendo movimientos gestos raros ante las cámaras.

Tiro la piedra pero escondo la mano

Belén Esteban, salía a la defensiva del concursante de 'GH VIP' refiriéndoles a sus compañeros si éste hacía daño a alguien comportándose así. A lo que Hernández no dudó entonces en responder: "Yo veo esto y me cago de miedo, ver a este señor solo haciendo esto, me daría pánico, terror, saldría corriendo". Carlota Corredera volvió a incidir en el asunto del familiar, pidiéndole a Kiko Hernández que desvelase quién era el familiar y qué le dijo pero el colaborador explicó que no podía contarlo aunque sí se lo había confesado al director de 'Sálvame'.