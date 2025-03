Por Fernando S. Palenzuela |

'Ni que fuéramos Shhh' está a punto de llegar a su fin, y es que el próximo jueves 27 de marzo finiquitará sus emisiones después de 10 meses en emisión. Sin embargo, pese a la dramática cancelación de 'Sálvame', en esta ocasión es con un mejor objetivo: trasladar parte de su equipo a Televisión Española para dar forma a 'La familia de la tele', el nuevo magacín de La 1.

Aunque sabemos que María Patiño y Belén Esteban formarán parte de este espacio, que también contará con Inés Hernand y Aitor Albizua, se desconoce cuál será la lista de colaboradores que salten desde Canal Quickie. Kiko Matamoros tampoco ha querido confirmar si estará entre ellos. "Si voy a TVE, bien. Y si no voy, también. He estado en programas deportivos hablando de fútbol, he participado en tertulias y debates políticos y en mesas de actualidad... Tengo un bagaje formativo y cultural para hablar de lo que me dé la gana, con respeto y permiso del personal. Soy un chico bien mandado, un segundo línea bastante brillante", ha contado a El País.

Kiko Matamoros en 'Ni que fuéramos Shhh'

Debido al salto del universo 'Sálvame' a la pública, el colaborador ha defendido que este formato también es servicio público: "Es muy fácil argumentar que un programa como 'Sálvame' no te guste. Pero lo que es muy difícil de argumentar es que la gente que está en su casa no tenga derecho a ver un programa de ese corte". El que fuera representante asegura que "Televisión Española, después de una travesía por el desierto bastante larga, ha entendido que el entretenimiento es un servicio público". Además, considera que "el mando de la tele es uno de los pocos instrumentos democráticos que nos quedan".

Así vivió la cancelación de 'Sálvame'

Kiko Matamoros ha sido preguntado por cómo vivió la cancelación de 'Sálvame', a lo que ha revelado que no lo pasó mal. "Entendí que formaba parte del juego. Cualquier empresa tiene derecho de disponer de sus activos como le dé la gana". No obstante, sí que considera que le pareció "poco elegante" enterarse por un periódico de su despido después de 14 años. "Me alegro, no porque les vaya mal (a Telecinco), pero sí porque se han equivocado. Hemos demostrado que la gente nos quería y nos seguía y que éramos el principal activo que tenía esa cadena", ha aseverado.