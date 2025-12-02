Por Redacción |

La broma de mal gusto de Paz Padilla en sus redes sociales sobre un complicado y peligroso aterrizaje en Katmandú fue el tema que inició un importante episodio en 'No somos nadie', donde Kiko Matamoros retrataba a su excompañera de 'Sálvame' por algo que ocurrió en 2021, durante la pandemia del COVID-19.

"Me parece que hay chistes que están mal vistos contar y hay historias que son de un mal gusto que repelen. Yo si fuera el piloto no estaría preocupado en volar a ese aeropuerto, estaría preocupado porque volara en mi avión un ser como este. Si yo voy en ese avión, a esa tía la bajan antes de salir", decía Matamoros, indignado con el vídeo que acababa de ver de la presentadora.

Quickieronda de 'No somos nadie'

Era entonces cuando María Patiño sacaba a relucir una reciente entrevista de Padilla en la que ella hablaba de la doble cara de las personas que trabajan en televisión, algo que la de 'No somos nadie' se tomó como un ataque hacia ellos. "Me parece de muy mala persona tener un doble lenguaje, uno en televisión y otro en privado. Me parece de muy mala persona hacer campaña contra las vacunas cuando salvaron millones de vidas", empezaba el colaborador de Ten, poco antes de soltar la bomba.

Belén Esteban y Paz Padilla se enfrentaron en 'Sálvame' por las vacunas del COVID

Lo sabían más compañeros

"Me parece de muy ignorante y muy golfo el intentar conseguir un certificado de que estás vacunado para viajar cuando no lo estás. Me parece que muchas cosas que haces tú sí son de mala persona, porque", añadía Matamoros, desvelando así que Padilla le pidió ayuda por "los contactos de Matamoros" para conseguir un certificado COVID sin haberse vacunado.

"Me lo he callado muchos años y ya no me sale de los huevos, viniste a pedirme que te consiguiera un certificado falso como que estabas vacunada", insistía Matamoros. Este detalle era el que, posiblemente, hizo estallar en su día a Belén Esteban en el último día de Paz Padilla en 'Sálvame' antes de su despido, cuando se enfrentaron por el tema de las vacunas.

"Era una época en la que los hospitales estaban colapsados, en la que había un cribado, que había gente mayor a la que se dejaba morir... En esta situación fuiste una sinvergüenza e intentaste conseguir un certificado falso de que estabas vacunada para viajar. Vete a tomar por el culo ya. Juegas con la muerte de los demás en tu vida real, y ya está", zanjaba Matamoros, muy cabreado con el tema, mientras Patiño intentaba tranquilizarle para que no perdiera la razón con las malas formas.