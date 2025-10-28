Los desplantes de Paz Padilla y Antonio Resines a Marta Riesco en 'No somos nadie': "¡Qué feo!"

Por Sandra Alcaide Barrón |

Marta Riesco, habitual reportera de 'No somos nadie', vivió un momento incómodo en el photocall de 'Cuerpos locos'. La periodista acudía de la mano del programa de Ten para reencontrarse con Paz Padilla, que forma parte del reparto de la película y ha sido en varias ocasiones motivo de noticia para sus excompañeros en su nuevo formato. Además, también protagonizó un tenso momento con Antonio Resines que tuvo varios comentarios desafortunados con ella.

Las expectativas estaban altas con el reencuentro entre la reportera y Paz Padilla debido a que no se sabía cómo iba a reaccionar al atender a sus excompañeros de 'Sálvame' o incluso si accedería a ponerse el pinganillo para conectar directamente con algunos de ellos como Belén Esteban, con la que protagonizó varios enfrentamientos durante su etapa como compañeras.

Marta Riesco y Paz Padilla hablando para 'No somos nadie'

Finalmente, el ansiado momento entre ambas llegaba y en un inicio la presentadora le atendía como al resto de compañeros de prensa del photocall, a pesar de que la tensión entre ambas era palpable, pero afirmando que se alegraba de que Marta Riesco estuviera "mejor". Sin embargo, Paz Padilla también lanzaría una pequeña pulla a la reportera diciendo que "te lo han chivado", al no recordar que hacía un año había estrenado también una película con Santiago Segura y tener que haber recurrido al pinganillo. La entrevista con 'No somos nadie' no duraría más de un minuto, al contrario que con el resto de medios, debido a una pregunta de la reportera en la que hacía referencia a que hace unos días la actriz había sido "arisca" con los compañeros de TVE en 'D Corazón'.

Tras esto, Paz Padilla le dejaba con la palabra en la boca ypara el programa. "Qué feo., porque eso una profesional no lo hace (...) La cara era un cuadro", comentaba Belén Esteban desde plató. "Estoy muy sorprendida porque desde el primer momento se veía mal rollo (...) El comentario del pinganillo me ha sorprendido porque para todos los que trabajamos en televisión sabemos que es imposible que estemos informados de absolutamente todo (...)", declaraba la reportera.

Por último, la actriz se marchaba del photocall "haciendo como si no escuchara" a Marta Riesco en su último intento de entablar una nueva conversación con ella: "Creo que es de las situaciones más tensas que yo he vivido estando en un photocall", afirmaba la periodista.

Marta Riesco entrevistando a Antonio Resines para 'No somos nadie'

La tensa entrevista de Marta Riesco a Antonio Resines

Después del tenso reencuentro entre Marta Riesco y Paz Padilla, la reportera viviría una nueva y desagradable situación con Antonio Resines en el mismo photocall. "Antonio Resines se supone que nos tiene cariño", afirmaba María Patiño antes de que la reportera iniciara su entrevista con él. Sin embargo, el actor reaccionaba algo borde con la pregunta de "qué papel hacía en la película": "¿Pero qué pasa que no te lees la prensa?". "No me ha dado tiempo, estoy en tres trabajos a la vez" respondía la periodista. Frente a esto, él preguntaba con sarna: "¿Por qué? ¿Eres un poco precaria?".

Después de una breve explicación de su personaje, Marta Riesco le preguntaba sobre la experiencia de trabajar con Paz Padilla y además le comentaba que esta había sido algo borde con ella durante el photocall, a lo que él respondía que "te lo habrás merecido, guapa. Algo habrás hecho". Ante la intención de Antonio Resines de marcharse ya, la reportera intentaba retenerle "¿te puedo preguntar por la fotografía que ha salido publicada en todos los medios?".

De esta forma, el actor, al igual que su compañera de reparto, se marchaba sin responder a la última de las preguntas de esta y dedicándole menos tiempo que al resto de medios: "No se pregunta por eso". "Estoy haciendo preguntas normales y me están cayendo unas contestaciones que yo digo '¿pero esto a qué viene?', comentaba Marta Riesco a sus compañeros de 'No somos nadie' totalmente sorprendida.