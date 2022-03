Tras cerca de cuatro años de investigación, la Policía ha dado inicio a la "Operación Deluxe", rebautizada como "Operación Luna". Esta trama de espionaje a 140 famosos, en donde Gustavo González está siendo uno de los principales afectados por presuntamente haber filtrado información policial, continúa destapando nuevos datos, así como dando significado a hechos ocurridos en 'Sálvame' que, en su momento, eran incomprensibles para la audiencia.

Kiko Matamoros y Gustavo González

Esto ya ocurrió con la acusación de Belén Esteban a Gustavo González pocos meses atrás, pero un usuario de Twitter ha escarbado con mayor profundidad en el pasado del magazín hasta dar con la acusación de Kiko Matamoros a Gustavo González en marzo de 2020 por actuar de manera irregular. En aquel momento, el colaborador también reconocía haberle pedido favores que tenían que ver con su enlace a la policía.

El origen del conflicto entre ambos llegaba a raíz de un polígrafo al que Matamoros se había sometido para 'Sábado deluxe'. Este comentaba cómo le habían pedido que aclarara una pregunta sobre si había estado en la cárcel: "No sé si directamente Gustavo o a través de Gustavo, él se prestó a traer mis antecedentes penales y mi ficha policial". Estas acusaciones provocaban la reacción del paparazzi, que solo acertaba a decir que "qué poca vergüenza".

La petición de Kiko Matamoros

"Gustavo, una vez que se ha prestado, me pregunta: 'oye, me han pedido esto. ¿Te molesta?'", seguía relatando Matamoros. La conversación subía de tono, hasta hacer que González explotara y moviera el foco a su compañero: "¿Tú nunca me has pedido nada? [...] Vamos a dejarlo, que estoy atado de pies y manos y tengo una mordaza". Pese a que el paparazzi trataba de dejar pasar las duras acusaciones que se estaban vertiendo, el otro colaborador continuaba a la carga y afirmaba que ese tema ya se había tratado en un 'Deluxe' y que lo que le pidió fue que le mirara un número de teléfono. "Cuando queréis, sí", contraatacaba González.

???? BOMBAZO



????Kiko Matamoros "Gustavo se prestó a traer mis antecedentes penales y mi FICHA POLICIAL" (al programa)



"Vamos a salir todos de aquí con las esposas puestas"



????Gustavo González: "Estoy amordazado"



??Sálvame ?? La Fábrica de La Tele ?? Operación Deluxe pic.twitter.com/A7bwaHjOIk — Emperador Verde (@EmperadorVerde) March 29, 2022

En otro programa donde se trataban las traiciones de Gustavo González, Kiko Matamoros pasaba a enumerar lo que él había sufrido por parte de su compañero. "Una petición que te hago yo, que no te voy a decir de qué porque al final vamos a salir de aquí todos con las esposas puestas. Te pido yo respecto de una persona y luego lo cuentas tú diciendo que era respecto a Makoke", soltaba Matamoros, dando a entender que se habría servido del enlace que su compañero tenía con la policía. "Cuando me habéis pedido favores, cuando os han convenido los favores que os he hecho...", respondía Gustavo González. Kiko Hernández, en busca de rebajar la tensión y dándose cuenta de lo que estaban hablando, trataba de disuadir a sus compañeros de que siguieran hablando: "Estáis reconociendo cosas heavies".

Estas palabras concordarían con las declaraciones de Ángel Hita, el expolicía acusado de haber filtrado información a Gustavo González. Este aclaró que también había ayudado a otros trabajadores de 'Sálvame' con asuntos personales, poniendo el foco en un acosador del que tanto Mila Ximénez como Kiko Hernández fueron víctimas. No obstante, no habló del resto de trabajadores del formato de La Fábrica de la Tele.