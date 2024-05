Por Almudena M. Lizana |

Marta Torné, presentadora de 'Eufória', ha visitado el pódcast 'Querido hater' de Malbert para repasar su carrera en televisión, tanto en su faceta de presentadora como de actriz. Entre los proyectos más recordados de Torné nos encontramos con 'Cámbiame', donde la catalana estuvo de maestra de ceremonias de 2015 a 2017. "Me parecían muy divertidos los cambios, eran graciosos y televisivamente buenos", aseguraba Marta Torné, sobre los resultados del programa.

Marta Torné en 'Querido hater'

, en la miseria humana. Se buscaban mucho las historias de cada invitado y todo era drama, la verdad", aseguraba Torné, sobre el desarrollo de lo que fue el programa producido por La Fábrica de la Tele. Respecto al cambio de presentadora, Marta Torné habló de cómo ocurrió todo. "El hecho de que no me quisiera despedir no fue despecho, pero no quería que todo fueran luego lágrimas. (...)", aseguraba.

"Todo vino porque querían hacer cambios en el programa, me avisaron que querían incorporar a Carlota Corredera y Paolo Vasile había visto una película en la que salía yo y dijo: 'Me gusta más de actriz que de presentadora'", contó Torné, recordando que fue entonces cuando le salió el proyecto de 'Velvet'.

"Me molestó, pero hacía tiempo que yo no me sentía cómoda haciendo este programa", declaraba Marta Torné. "Había muchas entrevistas que yo leía los papeles y decían: 'Bueno, tú hijo sabes que se ha intentado quitar la vida por tu culpa', y yo estaba de pie al lado del señor y decía: 'No voy a hacer la pregunta así', y me decían: 'Haz la pregunta como está en el guion'. Por eso creo que el perfil de Carlota era mejor, ella sabe manejarse mejor en ese estilo. Por eso la cogieron, querían meterle más chicha al tema del morbo", reflexionaba la actriz.

Su relación con Carlota Corredera

Respecto a su relación con la presentadora que la sustituyó entonces, Marta Torné deja claro que no tiene una mala relación con Corredera. "Yo a Carlota la quiero mucho y ella lo sabe, yo no soy una persona falsa. Cuando llegué a Madrid hace 20 años era mi directora en TNT y eso me hace tener con ella una relación muy maternal", indicaba.

"El primer día que Carlota hizo la grabación, esa noche vinieron los tres estilistas a cenar a mi casa. Éramos una piña y fui la primera que les dije: 'Si me queréis, cuidadla. Ella también necesita tener vuestro apoyo'. Me preocupé de que no le hicieran bullying a ella", comentaba la presentadora y actriz.