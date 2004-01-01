Kiko Rivera reaparece en '¡De viernes!' para hablar de su separación con Irene Rosales

Mediaset España |

'¡De viernes!' ha anunciado la emisión de una entrevista a Kiko Rivera este próximo 7 de noviembre. En ella, el invitado reaparece tras más de 4 años alejado del mundo de la televisión y se sincera con Santi Acosta sobre los detalles de su separación con Irene Rosales.

El programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona ha realizado este anuncio mediante un vídeo promocional en el que se dejan ver 20 segundos entre el entrevistador y el entrevistado. Ahí, frente a la pregunta de "¿qué ha sido lo más difícil de estos años?", el hijo de Isabel Pantoja declara lo siguiente: "Quizás ver como mi matrimonio se iba desgastando día a día. También por la ausencia de mi madre, de mi hermana".

Tras esto, el vídeo promocional intercalaba la pantalla negra con unos planos de la cara del dj junto a un rótulo que ponía "La confesión de Kiko". Actualmente Kiko Rivera ha estado más centrado en su faceta profesional de dj; además de streamer, donde ha participado en diversos eventos junto a otros conocidos influencers del mundo del fútbol, en el que se ha volcado para lograr un gran cambio físico. Por otro lado, el de Cantora, a parte de hablar de su polémica separación de Irene Rosales, en la que se le acusó de haberle sido infiel en varias ocasiones, también hablará de su relación actual con su madre y su hermana, Isa Pantoja.