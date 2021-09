Kiko Rivera le pide una tregua a Isabel Pantoja tras la muerte de Ana Martín

La muerte de Ana Martín ha supuesto un auténtico giro de guion para la guerra de Cantora. Su fallecimiento ha pillado por sorpresa tanto a Kiko Rivera como a Anabel Pantoja, quienes desconocían el estado de salud de su abuela. Es más, los dos primos se encontraban celebrando en La Graciosa el inminente enlace de la colaboradora de 'Sálvame' con Omar Sánchez. Tras el visceral mensaje de Rivera, que no entendía cómo Isabel Pantoja le había negado despedirse de su abuela, este ha tomado una inesperada decisión.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja

"He tomado una decisión porque no puedo estar aquí. Se me ha muerto hoy mi abuela, pero a mi madre, de la manera que sea, se le ha muerto su madre. Por lo tanto, voy a ir a Cantora, independientemente de si mi abuela está incinerada o no. Y allí voy a estar. Si me dejan pasar, le daré un abrazo a mi madre y me iré; y si no me dejan pasar, me iré igualmente. Creo que es el momento de apartar ciertas cosas y tirar adelante", explicaba Kiko Rivera a través de un mensaje de audio que le había mandado a Kiko Hernández y que ha sido reproducido en 'Sálvame'.

Según ha explicado el programa de Telecinco, Kiko Rivera, Isa Pantoja, Anabel Pantoja y Raquel Bollo, quienes estaban presentes en La Graciosa para celebrar el enlace el 1 de octubre, han puesto rumbo a Lanzarote con la intención de coger un avión y llegar a Cantora para ver a su familia. Los cuatro miembros del clan quieren acompañar a los familiares que se encuentran en Cádiz en estos duros momentos.

Gran bronca en Cantora

Durante los primeros minutos de 'Sálvame', Chelo García-Cortés daba a conocer cuál era el ánimo dentro de Cantora. Una vez que los allí presentes se habían enterado de que Kiko Rivera quería ir a Cantora para darle el pésame a su madre, Agustín y Juan Pantoja se han negado en rotundo a que eso ocurriera. Esto ha generado un conflicto con Isabel Pantoja, quien supuestamente sí querría poder abrazar a su hijo en un momento tan complicado y después de tanto tiempo. "Ha muerto mi madre, no la de él. Por lo tanto, yo tengo derecho a decidir quién entra y quién no", habría dicho Agustín Pantoja en palabras de Cortés, quien asegura que este abandonará Cantora si Kiko Rivera entra.