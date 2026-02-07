Por Beatriz Prieto |

Con España azotada por borrasca tras borrasca en los últimos días, los medios se están volcando para cubrir las consecuencias de este temporal en los distintos puntos de España. En el caso de La 1, la cadena pública ha optado por modificar su parrilla de la tarde del sábado 7 de febrero, en la que emitirá una edición especial de 'Aquí la Tierra', con Jacob Petrus al frente, a partir de las 19.00h.

En una jornada en la que incluso 'D Corazón' ha abordado la delicada situación, especialmente en Andalucía, el geógrafo y meteorólogo Petrus, junto a su equipo, tomará el relevo con una edición especial que contará con conexiones en directo desde las localidades más afectadas por el temporal, al igual que informará de la última hora sobre la situación tanto meteorológica como hidrográfica de todo el país.

Jacob Petrus informa del temporal en 'Aquí la tierra'

Además, el propio Petrus se encargará de analizar las posibles consecuencias de las lluvias y las inundaciones históricas que se están sucediendo, desde el punto de vista climático y económico. Desde el formato se sumará también el apoyo al sector primario, que podría verse afectado por la grave situación de cara al resto del año. Todo ello en una jornada en la que otro frente traerá lluvias al sur peninsular y activará nuevos avisos de la AEMET.

'Informe semanal'

'Informe semanal' se suma a la cobertura

La 1 refuerza así su confianza en 'Aquí la tierra', espacio producido por RTVE en colaboración con Catorce que, su segunda mejor cuota de su historia, con una subida de +2,4 puntos con respecto al año anterior. Mientras, la edición de los domingos se ha mantenido líder y, mejorando +1,2 puntos con respecto al dato de diciembre.

Asimismo, más allá de la cobertura informativa del '' y de este especial de 'Aquí la tierra', 'Informe semanal' también centrará en el temporal uno de sus reportajes de este sábado 7 de febrero, a partir de las 21:30h. Con el título de 'A golpe de borrasca', el programa de Lourdes Maldonado abordará las consecuencias de la borrasca Leonardo centrándose en la evacuación de Grazalema, en Cádiz, además de analizar la situación con los meteorólogos de Televisión Española y con ingenieros del Instituto Geológico y Minero de España.