La Fiscalía recurre la libertad de Rafael Amargo y pide su ingreso en prisión

El pasado 3 de diciembre, la juez de Instrucción número 17 de Madrid dejó en libertad con medidas cautelares a Rafael Amargo, el productor de "Yerma" y su mujer tras haber sido detenidos por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de drogas, algo con lo que el fiscal no estaba de acuerdo. Mientras que el artista se ha centrado en su obra en el teatro La Latina y su defensa en el juicio, la Fiscalía de Madrid ha recurrido la puesta en libertad del artista al ver que hay "bastantes" indicios "acreditados" de la comisión para que Amargo y su productor entren en prisión.

En el recurso, la Fiscalía explica que los dos acusados se dedicaban de manera "permanente" y "de común acuerdo" a la distribución de sustancias ilegales en el Centro de Madrid. Además, ha tenido en cuenta una grabación de una conversación del artista "con la que parece estar negociando la compra de un kilogramo de metanfetamina", algo de lo que informó en exclusiva el 15 de diciembre 'Expediente Marlasca', que habían conseguido acceder a algunos datos de la investigación policial de la Operación Corax.

Rafael Amargo

El espacio de laSexta ha sacado a la luz algunas de las pruebas que podría tener la Policía en contra del bailarín gracias a intervenir las llamadas de Amargo a partir de junio. En dichas grabaciones, los investigadores descubrieron que el coreógrafo estaba buscando un lugar para esconder la mercancía y utilizarlo con la tapadera de una lavandería. Por si fuera poco, los agentes grabaron en agosto al artista negociando para que le vendiesen un kilo de metanfetamina por 13.000 euros. En esa época, el acusado también se encontraba investigando una forma de blanquear dinero tal y como ha informado 'Expediente Marlasca'.

Aunque el bailarín fue detenido el 30 de noviembre, la Operación Corax comenzó a finales de abril cuando la Policía detuvo a varios camellos que salieron de la casa de Amargo en el barrio de Malasaña de Madrid con 1,2 y 1,9 gramos de metanfetamina y mefedrona, en ese momento, los agentes sospecharon que el artista pudiese tener más drogas en su hogar. Desde ese momento, el juez permitió que los investigadores pudiesen intervenir los teléfonos de Rafael Amargo, su productor y su esposa. En las grabaciones realizadas por los agentes, el coreógrafo habla sin ningún tapujo sobre drogas, sin utilizar ninguna clase de código.

Rafael Amargo se entera por 'Espejo público'

José Luis Torá ha sido el reportero encargado de realizar una entrevista en exclusiva con Rafael Amargo sobre su detención, el miércoles 16 de diciembre, el periodista de la cadena ha llamado al coreógrafo para saber cómo se había tomado la noticia de su posible ingreso en prisión. Gracias a esta llamada, el bailarín se ha enterado de esta información: "Está alucinando, no entiende cómo la Fiscalía vuelve a pedir otra vez esto. Él todavía está en el Teatro La Latina, de camino, va a conceder una entrevista a un dominical y se encuentra, como digo, alucinando con esta novedad", ha explicado el reportero en 'Espejo público'. Parece ser que el artista no ha recibido ningún tipo de detalles por parte de su abogado aunque éste se encuentra trabajando en el caso para resolver la situación.

Rafael Amargo señala que su detención fue organizada por "una Policía corrupta"

Durante una entrevista con Antena 3, Rafael Amargo ha narrado cómo fue su detención y ha negado los delitos de los que está acusado. Considera que la operación fue organizada por una Policía corrupta" y ha confesado que tiene "miedo" sobre el asunto: "Creo que estoy en casa y me van a meter algo, tengo mucho miedo porque a ellos les tendría que haber salido bien. Si van a tu casa y no encuentran nada". Con respecto a las grabaciones que habrían realizado los investigadores afirma que pudieron escuchar "lo que sea" porque él no tienen ninguna clase de "filtro": "Que me voy a matar de lo cansado que estoy, traedme un kilo de heroína para ver si me lo meto en vena", es un ejemplo que ha mencionado el bailarín sobre las frases que podría haber soltado durante sus llamadas telefónicas: "¿Tu te puedes creer que eso puede ser verdad?".