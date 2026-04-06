Por Adrián López Carcelén | |

La décima temporada de 'La isla de las tentaciones' está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes 13 de abril, los espectadores podrán ver el primer capítulo de esta nueva temporada, de nuevo presentado por Sandra Barneda. A las 21:45 horas, Telecinco reunirá a las cinco parejas que tratarán de luchar contra la tentación y mantener prendida la llama del amor.

Ya lo anunciaba la cadena: la tentación llega más fuerte que nunca. La nueva temporada del formato se estrenará con triple emisión semanal, tal y como sucedió en la novena edición. Todos los lunes, martes y miércoles, Telecinco emitirá un programa inédito de 'La isla de las tentaciones' en el que pasión, placer, celos y traición serán los verdaderos protagonistas.

Sandra Barneda fue la encargada de anunciar la fecha de estreno de 'La isla de las tentaciones 10' durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Las nuevas parejas de 'La isla de las tentaciones 10'

De este modo,, lo que deja a ' First Dates ' fuera de juego. En lugar de contar con el popular dating, la entrega de los lunes empezará en el access y se extenderá por el prime time, mientras queantes de darle el testigo a la apuesta de la franja estelar. Por tanto, es de esperar que el programa de Carlos Sobera regrese a Cuatro y el diario de ' Horizonte ' desaparezca. No obstante, Mediaset ha confirmado que

Mediaset España ha programado un especial para el lunes 6 de abril en el que se pueden conocer a fondo las parejas que protagonizarán 'La isla de las tentaciones 10'. El capítulo especial, llamado 'Rumbo a la isla de las tentaciones 2', se podrá ver en Mediaset Infinity y ofrecerá nuevos detalles sobre los participantes de la nueva edición.

Telecinco ya lanzó un extenso avance donde mostraba las primeras imágenes de 'La isla de las tentaciones 10'

Luis y Julia, Álex y Ainhoa, Atamán y Leila, José y Nerea y Cristian y Mar se embarcarán en la mayor aventura de sus vidas y tendrán que sobrevivir a la fuerza de la tentación. Poco más de tres meses después del final de la novena temporada, Mediaset España lanza una nueva edición con la esperanza de mejorar los pobres datos mensuales que lleva encadenando durante la actual temporada televisiva.