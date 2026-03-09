FormulaTV
'Supervivientes 2026' sigue tirando de 'La isla de las tentaciones' con los fichajes de Darío y Borja

Almudena Porras será quien decida el destino de los nuevos supervivientes.

'Supervivientes 2026' sigue tirando de 'La isla de las tentaciones' con los fichajes de Darío y Borja
Por Adrián López CarcelénPublicado: Lunes 9 Marzo 2026 11:44 (hace 1 hora)

'Supervivientes: Conexión Honduras' desveló durante la entrega del domingo 8 de marzo el nombre de dos nuevos concursantes. Almudena Porras, cuya participación ya se anunció en la gala de estreno del jueves 5 de marzo, fue la primera en tirarse del helicóptero con un salto dedicado a todas las mujeres del mundo. Acto seguido, Sandra Barneda conectó con el helipuerto para anunciar al nuevo concursante de 'Supervivientes': Darío Linero.

Las tramas nacidas en 'La isla de las tentaciones' volverán a ocupar buena parte de la edición del reality de supervivencia, pues además de estos nuevos participantes el programa cuenta también con Claudia Chacón y Gerard Arias, que ya están conviviendo con el resto de concursantes.

Almudena Porras, Darío Linero y Borja Silva se sumaron a &#39;Supervivientes 2026&#39;
Almudena Porras, Darío Linero y Borja Silva se sumaron a 'Supervivientes 2026'
Tras el salto de Darío, el exparticipante del programa de parejas y solteros se desplazó hasta la playa donde estaba Almudena, protagonizando un reencuentro tenso y distante. La historia se repite, y es que si en 'Supervivientes 2025' tuvimos el triángulo formado por Montoya, Anita Williams y Manuel González, este año a Almudena y Darío se unirá también Borja Silva. El actual novio de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también saltó del helicóptero y se encontró en la playa con Porras y Darío.

Pero, tal y como desveló Ion Aramendi, durante la primera emisión de 'Supervivientes: Tierra de nadie' Almudena tendrá que tomar una importante decisión. "La única concursante oficial es Almudena. El martes va a tener que tomar una decisión vital, fundamental, durísima. El destino de Darío y de Borja depende única y exclusivamente de ella. Ella va a decidir si quiere convivir con ellos o si quiere reunirse con el resto", dijo el presentador. Hasta entonces, el trío convivirá en una isla apartados del resto de concursantes de 'Supervivientes 2026'.

Álex Ghita protagonizó la primera bronca de &#39;Supervivientes 2026&#39;
Álex Ghita protagonizó la primera bronca de 'Supervivientes 2026'

Las primeras broncas y una importante gesta

Pero además de anunciar a los nuevos supervivientes, el reality también dedicó parte de la noche a afrontar los conflictos que ya están surgiendo en los Cayos Cochinos. Álex Ghita ha sido el protagonista del primero de ellos, y es que el exconcursante de 'GH Dúo' robó una lata de comida que se encontró en la arena y se la comió, lo que provocó el enfado del resto de concursantes. Por otro lado, Marisa Jara y Claudia se enzarzaron en una bronca después de que la modelo hiciera un comentario que no sentó nada bien a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Finalmente, 'Supervivientes: Conexión Honduras' también abordó la gran hazaña que ha tenido lugar en la isla: los concursantes han conseguido hacer fuego durante la primera semana de concurso. El fuego, vital para superar la aventura y poder comer platos calientes en la isla, ha sido la prioridad para todos los participantes de la edición, que se han puesto manos a la obra y ya pueden presumir de contar con este elemento tanto en Playa Derrota como en Playa Victoria.

