Por Adrián López Carcelén |

'Supervivientes: Conexión Honduras' desveló durante la entrega del domingo 8 de marzo el nombre de dos nuevos concursantes. Almudena Porras, cuya participación ya se anunció en la gala de estreno del jueves 5 de marzo, fue la primera en tirarse del helicóptero con un salto dedicado a todas las mujeres del mundo. Acto seguido, Sandra Barneda conectó con el helipuerto para anunciar al nuevo concursante de 'Supervivientes': Darío Linero.

Las tramas nacidas en 'La isla de las tentaciones' volverán a ocupar buena parte de la edición del reality de supervivencia, pues además de estos nuevos participantes el programa cuenta también con Claudia Chacón y Gerard Arias, que ya están conviviendo con el resto de concursantes.

Almudena Porras, Darío Linero y Borja Silva se sumaron a 'Supervivientes 2026'

Tras el salto de Darío, el exparticipante del programa de parejas y solteros se desplazó hasta la playa donde estaba Almudena, protagonizando un reencuentro tenso y distante. La historia se repite, y es que si en 'Supervivientes 2025' tuvimos el triángulo formado por Montoya, Anita Williams y Manuel González, este año a Almudena y Darío se unirá también Borja Silva. El actual novio de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' también saltó del helicóptero y se encontró en la playa con Porras y Darío.

Álex Ghita protagonizó la primera bronca de 'Supervivientes 2026'

Las primeras broncas y una importante gesta

Pero, tal y como desveló Ion Aramendi , durante la primera emisión de ' Supervivientes: Tierra de nadie . "La única concursante oficial es Almudena. El martes va a tener que tomar una decisión vital, fundamental, durísima. El destino de Darío y de Borja depende única y exclusivamente de ella.", dijo el presentador. Hasta entonces, el trío convivirá en una isla apartados del resto de concursantes de ' Supervivientes 2026 '.

Pero además de anunciar a los nuevos supervivientes, el reality también dedicó parte de la noche a afrontar los conflictos que ya están surgiendo en los Cayos Cochinos. Álex Ghita ha sido el protagonista del primero de ellos, y es que el exconcursante de 'GH Dúo' robó una lata de comida que se encontró en la arena y se la comió, lo que provocó el enfado del resto de concursantes. Por otro lado, Marisa Jara y Claudia se enzarzaron en una bronca después de que la modelo hiciera un comentario que no sentó nada bien a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

Finalmente, 'Supervivientes: Conexión Honduras' también abordó la gran hazaña que ha tenido lugar en la isla: los concursantes han conseguido hacer fuego durante la primera semana de concurso. El fuego, vital para superar la aventura y poder comer platos calientes en la isla, ha sido la prioridad para todos los participantes de la edición, que se han puesto manos a la obra y ya pueden presumir de contar con este elemento tanto en Playa Derrota como en Playa Victoria.