Por Fernando S. Palenzuela |

Las alarmas no han parado de sonar en ambas villas desde la primera noche de 'La isla de las tentaciones 9'. Sin embargo, no ha hecho falta ni que se llegue a celebrar la primera hoguera para que Claudia haya caído en la tentación con Gerard, su soltero favorito. La participante llevaba varios días jugando con fuego hasta que, finalmente, cayó en el beso.

Después de una noche de fiesta, ambos se quedaron en el jacuzzi solos entre caricias, besos en el cuello y mucha cercanía. Tanto juego acabó por tener su efecto y Claudia y Gerard no pudieron resistirse y acabaron besándose. El beso se alargó durante unos minutos bajo la atenta mirada del resto de la casa, que no se sorprendía ante lo que acababa de pasar.

Claudia habla sobre lo que ha pasado con Gerard en 'La isla de las tentaciones'

Después de un rato, el soltero llevó a Claudia en brazos a su habitación y la dejó ahí, a donde acudió Sandra para preguntarle por lo que acababa de ocurrir: "Yo creo que todo el mundo menos tú sabía que iba a pasar esto". "Pues hacía mucho tiempo que no me comía otra boca", le respondía la rubia. "Es que os pasáis las 24 horas del día pegados bailando, comida de cuello, de oreja...", comentaba su compañera.

Claudia y Gerard hablan a la mañana siguiente en 'La isla de las tentaciones'

A la mañana siguiente

Claudia reflexionaba sobre lo que había ocurrido y cómo se sentía al respecto: "El pensamiento normal sería decir: 'hostia, la he cagado, quiero estar con él'.". Es más, incluso llegaba a decir que prefería que Gilbert también cayera en la tentación para no sentirse tan mal.

La resaca emocional se apoderó de Claudia a la mañana siguiente, cuando fue totalmente consciente de lo que había hecho. La participante se despertó llorando y así estuvo un buen rato ante los mensajes de consuelo de Almudena, Iñaki y otros solteros. "No me siento mal. Me siento mal porque sé que le va a doler un montón y porque yo no me considero que sea así", explicaba. "Siento que con mi novio esas ganas no las tenía ya".