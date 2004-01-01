FormulaTV
Conectar
Última hora La cúpula de Junts avala por unanimidad romper con el PSOE

MUY SURREALISTA

'La isla de las tentaciones 9' avanza una delirante edición: De la tablet al fuego a una pedrada al espejo

Mediaset ha compartido una promo en la que se ven algunos de los momentos más surrealistas vividos en el reality.

258

Mediaset EspañaPublicado: Lunes 27 Octubre 2025 15:27 (hace 57 minutos)

Programa relacionado

La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones

2020 - Act

España

Realities

5,2

Popularidad: #12 de 2.075

  • 69

  • 3

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' da el pistoletazo de salida el próximo lunes 3 de noviembre. Entre las principales novedades de la temporada se encuentra la organización de los capítulos, que ocupará el prime time del lunes y el access del martes y miércoles. Como todavía quedan unos días para descubrir cómo va a ser la llegada de las cinco parejas a República Dominicana, Mediaset ha compartido un avance.

El vídeo muestra alguna de las situaciones que dan forma a esta edición y que promete que va a tener algunos de los momentos más delirantes del reality show. En primer lugar, la tablet va a ser una de las más afectadas, pues las imágenes ya muestran cómo un participante la lanza hacia los árboles y otra la tira a la hoguera.

Otro de los momentos que prometen aportar más contenido es el encuentro en el clásico espejo de una pareja. Allí, Almudena llega corriendo y no duda en golpear el espejo e insultar a su novio. Además, su furia es tal que coge una piedra y se la lanza. Con todos estos momentos, como la sospecha de un embarazo, 'La isla de las tentaciones' promete una novena edición repleta de tramas para el recuerdo.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas