Mediaset España |

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' da el pistoletazo de salida el próximo lunes 3 de noviembre. Entre las principales novedades de la temporada se encuentra la organización de los capítulos, que ocupará el prime time del lunes y el access del martes y miércoles. Como todavía quedan unos días para descubrir cómo va a ser la llegada de las cinco parejas a República Dominicana, Mediaset ha compartido un avance.

El vídeo muestra alguna de las situaciones que dan forma a esta edición y que promete que va a tener algunos de los momentos más delirantes del reality show. En primer lugar, la tablet va a ser una de las más afectadas, pues las imágenes ya muestran cómo un participante la lanza hacia los árboles y otra la tira a la hoguera.

Otro de los momentos que prometen aportar más contenido es el encuentro en el clásico espejo de una pareja. Allí, Almudena llega corriendo y no duda en golpear el espejo e insultar a su novio. Además, su furia es tal que coge una piedra y se la lanza. Con todos estos momentos, como la sospecha de un embarazo, 'La isla de las tentaciones' promete una novena edición repleta de tramas para el recuerdo.