ADELANTO 20 DE AGOSTO

'La promesa' buscará un aliado inesperado para Alonso y ocasionará un nuevo enfrentamiento con Manuel

Curro asumirá el final de una etapa de su vida y Ricardo le contará a Pía las complicaciones que tiene para lograr la nulidad de su matrimonio con Ana.

©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 19 Agosto 2025 18:55 (hace 6 horas)

'La promesa' está inmersa en un torbellino de emociones con la detención de Lorenzo, desde la preocupación hasta el alivio. Curro confiesa a Lope, Vera y Pía que fue él quien delató al capitán de la Mata tras encontrar unos documentos sospechosos; mientras que Leocadia sigue sin dar una respuesta a la oferta de Manuel y este, además, se enfrenta a su padre tras enterarse de la posible salida de Martina de La Promesa por culpa de sus conflictos con Catalina.

Por otra parte, Candela y Simona intentan descubrir un poco más de Enora y acercarse ella, mientras que Toño se reencuentra con Samuel y le confiesa su verdadera situación sentimental, ante las especulaciones del palacio. Además, Vera se encuentra ilusionada y a la espera de una respuesta de su hermano a la carta que le escribió Lope; sin embargo, Teresa también le advierte de que quizá las cosas podrían salir mal.

Alonso reflexivo en el episodio 657 de &#39;La promesa&#39;

Alonso reflexivo en el episodio 657 de 'La promesa'

La vuelta de Samuel a palacio también está siendo de gran ayuda para Ricardo, que le consulta dudas sobre la posibilidad de anular su matrimonio. Por otro lado, Pía ha conseguido una información nueva sobre el cartero de Luján que confirma sus sospechas sobre esa carta misteriosa que entregó tardíamente sin querer; mientras que Curro y Ángela celebran llenos de pasión los buenos resultados de su plan.

¿Qué pasará el miércoles?

En el capítulo 657 de 'La promesa', que se emitirá el miércoles 20 de agosto, Curro y Ángela vivirán su amor de manera más intensa que nunca, pero eso no evitará que Curro se dé cuenta de que ha finalizado una etapa de su vida. Mientras tanto, el conflicto entre Catalina y Martina continuará y Alonso, ya desesperado, intentará buscar aliados nuevos en gente totalmente inesperada.

Ángela y Curro en el capítulo 657 de &#39;La promesa&#39;

Ángela y Curro en el capítulo 657 de 'La promesa'

Por último, Vera recibirá una visita sorpresa, mientras que seguirá esperando alguna respuesta de su hermano a la carta. Manuel seguirá esperando la respuesta de Leocadia sobre si vender o no su parte de la empresa. Tras esto, Alonso intervendrá y provocará un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo. Además, Ricardo le confesará a Pía las complicaciones que está encontrando para poder pedir la nulidad matrimonial con Ana.

