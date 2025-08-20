FormulaTV
'La promesa' mostrará la confesión de la duquesa de Carril a Vera y Toño reprenderá a Simona y Candela

Leocadia ocultará a Ángela la pedida de matrimonio de Lorenzo y Pía será cazada investigando en el despacho de Ballesteros.

'La promesa' mostrará la confesión de la duquesa de Carril a Vera y Toño reprenderá a Simona y Candela
'La promesa' está haciendo vivir un momento muy dulce a Curro y Ángela gracias a su amor; sin embargo él está asumiendo también el fin de una dolorosa etapa. Mientras tanto, sigue vivo el conflicto entre Martina y Catalina, por lo que Alonso busca ayuda en aliados inesperados para poder solucionarlo. Además, Vera recibe una visita sorpresa mientras sigue esperando una respuesta de su hermano a la carta que le envió.

Manuel sigue a la espera de que Leocadia acepte o rechace su oferta. Sin embargo, Alonso interviene entre ambos, lo cual provoca un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo. Por otra parte, Ricardo sigue totalmente desesperado en su búsqueda de hallar una forma de poder pedir la nulidad matrimonial en su unión con Ana, por lo que se ve obligado a confesarle las complicaciones a Pía.

Jacobo y Martina en el capítulo 658 de 'La promesa'

¿Qué pasará el jueves?

En el capítulo 658 de 'La promesa', que se emitirá el jueves 21 de agosto, Manuel y Alonso tendrán su discusión más fuerte debido a los problemas por el control de su empresa. El heredero desconfiará de Leocadia e insistirá en seguir manteniendo el control empresarial. Además, Enora al verle desolado insistirá en que se reconcilie con su padre.

El marqués de Luján se sentirá totalmente fracasado con todos los conflictos familiares de su alrededor. Mientras tanto, Martina seguirá insistiendo en marcharse de La Promesa junto a Jacobo, debido a su conflicto interminable con Catalina. Por otra parte, Ángela y Curro volverán a encontrar la esperanza en su futuro con la marcha de Lorenzo, mientras que su madre no le contará la pedida de mano del capitán de la Mata.

Toño dando una reprimenda a Simona y Candela en el capítulo 658 de 'La promesa'

Por último, la duquesa de Carril visitará a Vera y le contará que su hermano Federico no quiere visitarla. Sin embargo, Lope creerá que se trata de una mentira por alejarle de su familia. Por otro lado, Toño tendrá una seria conversación con Simona y Candela y les echará en cara que no dejen de meterse y comentar sobre su vida privada. A su misma vez, María, Teresa y Vera hablarán de los secretos de palacio y Pía será cazada revolviendo las cosas de Ballesteros en su despacho. De manera inesperada para todos, Petra saldrá en su defensa, aunque pedirá saber toda la verdad.

