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ADELANTO 27 DE MARZO

'La promesa' abandonará la investigación de Ángela y enfrentará de nuevo a María y Carlo

Ciro y Julieta tendrán opiniones dispares y Martina aceptará conceder la entrevista.

'La promesa' abandonará la investigación de Ángela y enfrentará de nuevo a María y Carlo
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Jueves 26 Marzo 2026 18:28 (hace 6 horas)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #27 de 3.712 Ranking La promesa

  • 97

  • 59

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

'La promesa' ha emitido su episodio 802 este jueves 26 de marzo. En esta entrega de la serie de Bambú Producciones, Ciro y Julieta han discutido sobre cuestiones económicas, puesto que él ha insistido en invertir en contra de la voluntad de ella, quien aportó la dote al matrimonio. Además, Alonso ha informado de que la solicitud de restituir el título de Curro fue rechazada por un error de forma.

La culpa la tuvo la firma de Manuel en el escrito, por lo que es necesario enviarlo de nuevo. Alonso ha aceptado participar en ese trámite, aunque ha exigido paciencia al respecto. María Fernández y Carlo han vuelto a discutir con respecto a la casa que Manuel les quiere costear.

Curro en &#39;La promesa&#39;
Curro en 'La promesa'
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Jacobo ha rechazado una propuesta de entrevista a Marina, lo cual ha molestado sobremanera a la joven. No obstante, Adriano ha salido al paso para hacer un ofrecimiento. Por su parte, Curro le ha preguntado sin ambages a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia. En último lugar, Ricardo ha intentado acercarse a Pía, pero ella le ha respondido con un documento relacionado con su esposa.

Pía en &#39;La promesa&#39;
Pía en 'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

En el siguiente episodio de 'La promesa', que verá la luz en La 1 el viernes 27 de marzo, Pía le explicará a Petra que el vínculo con Ricardo se ha quebrantado de alguna manera. Cristóbal le negará a Curro que conociera a Leocadia de antemano, aunque admitirá haberla visto. En relación a esto, Ángela presionará a su madre para que le revele la identidad de su padre, pero ella se negará al asegurar que sería peligroso. Por tanto, la joven desistirá de su investigación.

Ciro insistirá en el tema de la inversión y no tendrá en cuenta la opinión de Julieta, mientras que Cristóbal romperá su relación con Teresa al sentirse influenciado por la declaración de Leocadia. Martina aceptará la entrevista con respecto al proyecto y llevará al periodista al refugio. Santos le contará a María que Carlo ha ido a ver la casa ofrecida por Manuel, lo cual provocará otro enfrentamiento entre ambos, que desembocará en un fuerte dolor abdominal de la embarazada.

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