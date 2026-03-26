'La promesa' abandonará la investigación de Ángela y enfrentará de nuevo a María y Carlo

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
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'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' ha emitido su episodio 802 este jueves 26 de marzo. En esta entrega de la serie de Bambú Producciones, Ciro y Julieta han discutido sobre cuestiones económicas, puesto que él ha insistido en invertir en contra de la voluntad de ella, quien aportó la dote al matrimonio. Además, Alonso ha informado de que la solicitud de restituir el título de Curro fue rechazada por un error de forma.
La culpa la tuvo la firma de Manuel en el escrito, por lo que es necesario enviarlo de nuevo. Alonso ha aceptado participar en ese trámite, aunque ha exigido paciencia al respecto. María Fernández y Carlo han vuelto a discutir con respecto a la casa que Manuel les quiere costear.
- Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
- Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
- Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
Jacobo ha rechazado una propuesta de entrevista a Marina, lo cual ha molestado sobremanera a la joven. No obstante, Adriano ha salido al paso para hacer un ofrecimiento. Por su parte, Curro le ha preguntado sin ambages a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia. En último lugar, Ricardo ha intentado acercarse a Pía, pero ella le ha respondido con un documento relacionado con su esposa.
¿Qué pasará el viernes?
Ciro insistirá en el tema de la inversión y no tendrá en cuenta la opinión de Julieta, mientras que Cristóbal romperá su relación con Teresa al sentirse influenciado por la declaración de Leocadia. Martina aceptará la entrevista con respecto al proyecto y llevará al periodista al refugio. Santos le contará a María que Carlo ha ido a ver la casa ofrecida por Manuel, lo cual provocará otro enfrentamiento entre ambos, que desembocará en un fuerte dolor abdominal de la embarazada.