'La promesa' abandonará la investigación de Ángela y enfrentará de nuevo a María y Carlo

Por Redacción |

'La promesa' ha emitido su episodio 802 este jueves 26 de marzo. En esta entrega de la serie de Bambú Producciones, Ciro y Julieta han discutido sobre cuestiones económicas, puesto que él ha insistido en invertir en contra de la voluntad de ella, quien aportó la dote al matrimonio. Además, Alonso ha informado de que la solicitud de restituir el título de Curro fue rechazada por un error de forma.

La culpa la tuvo la firma de Manuel en el escrito, por lo que es necesario enviarlo de nuevo. Alonso ha aceptado participar en ese trámite, aunque ha exigido paciencia al respecto. María Fernández y Carlo han vuelto a discutir con respecto a la casa que Manuel les quiere costear.

Curro en 'La promesa'

Jacobo ha rechazado una propuesta de entrevista a Marina, lo cual ha molestado sobremanera a la joven. No obstante, Adriano ha salido al paso para hacer un ofrecimiento. Por su parte, Curro le ha preguntado sin ambages a Cristóbal si tuvo una relación con Leocadia. En último lugar, Ricardo ha intentado acercarse a Pía, pero ella le ha respondido con un documento relacionado con su esposa.

Pía en 'La promesa'

¿Qué pasará el viernes?

En el siguiente episodio de 'La promesa', que verá la luz en La 1 el viernes 27 de marzo, Pía le explicará a Petra que el vínculo con Ricardo se ha quebrantado de alguna manera., aunque admitirá haberla visto. En relación a esto,para que le revele la identidad de su padre, pero ella se negará al asegurar que sería peligroso. Por tanto,de su investigación.

Ciro insistirá en el tema de la inversión y no tendrá en cuenta la opinión de Julieta, mientras que Cristóbal romperá su relación con Teresa al sentirse influenciado por la declaración de Leocadia. Martina aceptará la entrevista con respecto al proyecto y llevará al periodista al refugio. Santos le contará a María que Carlo ha ido a ver la casa ofrecida por Manuel, lo cual provocará otro enfrentamiento entre ambos, que desembocará en un fuerte dolor abdominal de la embarazada.