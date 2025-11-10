'La promesa' distanciará a Ángela y Curro y enfrentará a Toño y Enora tras su ruptura

Por Redacción |

'La promesa' ha arrancado una nueva semana este 10 de noviembre con la emisión del capítulo 712, en el que la ficción producida por Bambú ha llevado a Jacobo a extremar la vigilancia con respecto a las cartas que llegan al palacio. Tras haber interrogado a Curro, se ha obsesionado aún más con dirimir cómo se están colando las misivas de Catalina entre la correspondencia.

Manuel ha comunicado a la familia que el motor está siendo todo un éxito empresarial y, al mismo tiempo, don Luis ha brindado otra buena noticia al notificar los avances que se están implementando en la producción. En paralelo, el servicio ha quedado en shock al descubrir la degradación de Petra, que ha perdido su cargo para pasar a ser doncella.

Un preocupado Manuel en el episodio 713 de 'La promesa'

Samuel y Pía han salido al paso para tratar de apoyar a la señora Arcos, pero la afectada no ha podido evitar sentirse maltratada por sus superiores. Simona y Candela han descubierto cómo se están publicando las recetas robadas, pero Lope se han hundido en una actitud derrotista. Por último, Lorenzo ha investigado los últimos movimientos de Ángela y Curro y se ha dado cuenta de la verdad sobre el viaje de despedida de ambos.

Manuel, Toño y Enora trabajan a destajo en 'La promesa'

¿Qué pasará el martes?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que se estrenará el martes 11 de noviembre en la tarde de La 1,, aunque ella tratará de voltear la situación para convencerle de que ese movimiento realmente forma parte de una estrategia mayor. Por su parte, Ángela y Curro, pero no podrán evitar sufrir en silencio tras el tiempo pasado juntos.

Enora y Toño se enfrentarán una vez más cuando la joven se encare con su ex por no haberle comunicado a las cocineras que ya no están juntos. A su vez, Simona y Candela, con la ayuda de Vera, harán todo lo posible por desenmascarar a quien está robando las recetas de Lope. En último lugar, Jacobo determinará que las cartas de Catalina proceden del interior del palacio y, para que pueda investigar más a fondo, Leocadia le proporcionará los escritos.