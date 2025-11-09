FormulaTV
'La promesa' destapará el misterio de las recetas y Lorenzo descubrirá el viaje de Ángela y Curro

El servicio se quedará en shock al conocer la nueva realidad de Petra, a quien Pía intentará consolar.

'La promesa' destapará el misterio de las recetas y Lorenzo descubrirá el viaje de Ángela y Curro
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 9 Noviembre 2025 10:00 (hace 9 horas)

'La promesa' encara una nueva semana de noviembre con cambios entre sus filas. En el episodio del viernes 7 de noviembre, la ficción de RTVE producida por Bambú puso en el disparadero a Petra después de que Leocadia justificara su decisión de despedirla al tacharla de material averiado. Ante ese agravio y al recibir la comunicación por parte de Cristóbal, el ama de llaves se mostró totalmente desconsolada.

Mientras tanto, Leocadia se apartó de ese drama para centrarse en preparar la boda de su hija y, de hecho, llegó a fijar la importante cita para la siguiente semana. Por su parte, María Fernández siguió muy indecisa, despertando la preocupación de Samuel, que se mostró dispuesto a ayudarla. Desconocedora del embarazo, Teresa atribuyó esa aproximación a la pasada relación entre los dos.

Cristóbal y Petra en el episodio 712 de &#39;La promesa&#39;
Cristóbal y Petra en el episodio 712 de 'La promesa'
Alonso se sintió sorprendido por la contratación de don Luis en el rol de ensamblador. En su primer día, Manuel pensó que, pese al apoyo de Enora, el recién llegado podría verse superado por la carga de trabajo. En cuanto a la investigación de las recetas, las cocineras pidieron ayuda precisamente a Manuel. Por último, un molesto Jacobo manifestó una mayor desconfianza hacia las cartas supuestamente firmadas por Catalina y dirigidas a Adriano.

El servicio de &#39;La promesa&#39; en el episodio 712
El servicio de 'La promesa' en el episodio 712

¿Qué pasará el lunes?

En el próximo capítulo de 'La promesa', que podrá verse en la tarde de La 1 el lunes 10 de noviembre, Jacobo exigirá que se vigile de manera minuciosa la llegada de las cartas tras haber interrogado a Curro. Su objetivo es dirimir cómo se cuelan las misivas de Catalina. Manuel informará a la familia del éxito que rodea al motor, respaldado por los avances que conseguirá don Luis en la cadena de producción.

El servicio quedará conmocionado al descubrir la degradación de Petra a doncella. Pese a su pasado conflictivo, tanto Samuel como Pía intentarán ayudar a la afectada, que no podrá evitar sentirse maltratada. Simona y Candela descubrirán qué está pasando realmente con las recetas robadas, pero Lope no aprovechará esa información. En último lugar, Lorenzo rastreará a Ángela y Curro y conocerá la verdad sobre el viaje de despedida.

