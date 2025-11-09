Por Julia Almazán Romero |

El elenco de 'La promesa' sigue creciendo. La serie diaria de TVE continúa demostrando por qué es una de las ficciones más seguidas de la parrilla. Este viernes 7 de noviembre, el capítulo 711 constató la incorporación de un nuevo personaje, don Luis, interpretado por Carlos Viaga, que llegará para colaborar estrechamente con Manuel, Toño y Enora en la producción y ensamblaje de motores.

La noticia llega justo cuando Manuel decide mirar hacia el futuro y reforzar su proyecto empresarial con nuevas manos. Así es como aparece don Luis, un hombre experimentado, entusiasta y decidido a impulsar el trabajo de los jóvenes. "Me presento, soy Carlos Viaga y he llegado a 'La promesa' para interpretar a don Luis, la persona que va a ayudar a Manuel, Toño y Enora a producir y ensamblar los motores. Me apasiona este mundo y aunque mi empresa no sea demasiado grande estoy seguro de que vamos a formar un buen equipo. ¡Vamos a por todas!", ha explicado el propio actor.

Don Luis, el nuevo personaje de 'La promesa'

El debut de su personaje llegó en la primera semana de noviembre. En el capítulo 711, la decisión de contratarlo sorprendió incluso a Alonso, aunque el entusiasmo de Enora terminó por inclinar la balanza. En su primer día, Manuel descubre que el objetivo impuesto a don Luis podría sobrepasarle y tiene miedo de que el proyecto fracase, pero su entrega y compromiso resultan incuestionables. Además, Enora ha defendido la elección de su contratación. Todo apunta a que su llegada no solo impulsará el proyecto industrial, sino que traerá nuevas tramas que engancharán a los espectadores.

Manuel, Toño y Enora en 'La promesa'

Nuevos aires en el palacio de los Luján

En los próximos episodios,. Manuel informará a su familia del éxito del motor mientras el recién llegado anuncia los primeros resultados positivos. En paralelo, las demás historias continúan, entre ellas,, y la vida del servicio volverá a sacudirse con nuevas intrigas. Además, las cocineras, en una subtrama que promete nuevos conflictos.

La llegada de don Luis no es el único cambio reciente en 'La promesa'. Hace apenas unas semanas se incorporó Beltrán de Azcárate, interpretado por Luis Maesso, el futuro marqués de Olite y gran amigo de Jacobo. Este personaje trajo consigo una bocanada de aire fresco, y ahora, con la presencia de don Luis, la ficción refuerza su elenco con figuras que apuntan a marcar el rumbo de las próximas tramas. Habrá que esperar al lunes para ver cómo sigue avanzando la serie de Bambú Producciones en sus próximos episodios.