'La promesa' da la bienvenida a un nuevo personaje que unirá fuerzas con Manuel, Toño y Enora

El actor Carlos Viaga se une al elenco de la ficción de TVE para dar vida a un personaje que revolucionará la trama con su llegada al palacio de los marqueses de Luján.

©RTVE
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Domingo 9 Noviembre 2025 15:27 (hace 3 horas)

Serie relacionada

La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,9

1 crítica

Popularidad: #19 de 3.683 Ranking La promesa

  • 92

  • 54

'La promesa', en imágenes 42 fotos

Ángela Echaniz y Enrique Fortún son Vera y Lope en 'La promesa' María, Jana y Valentín en 'La promesa' Eva Martín y Guillermo Serrano son Cruz y Lorenzo en 'La promesa' Guillermo Serrano es Lorenzo en 'La promesa' Salvador, Manuel, Alonso, Feliciano y Curro en 'La promesa' Xavi Lock y Marcos Orengo son Curro y Feliciano en 'La promesa' Marga Martínez y Marcos Orengo son Petra y Feliciano en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés son Abel y Jana en 'La promesa' Michel Tejerina y Carmen Asecas son Pelayo y Catalina en 'La promesa' Inma Pérez-Quirós y Xavi Lock son Ramona y Curro en 'La promesa' Cruz, Abel y Manuel en 'La promesa' Alejandro Vergara y Ana Garcés como Abel y Jana en 'La promesa' Abel y Jana en los pasillos de 'La promesa' Arturo Sancho y Paula Losada como Manuel y Jimena en 'La promesa' Martina y Curro en 'La promesa' Feliciano y Teresa en 'La promesa' Curro y Martina en 'La promesa' Lope y María Fernández en 'La promesa' La familia Luján en 'La promesa' Manuel y Jana se encuentran en 'La promesa'

El elenco de 'La promesa' sigue creciendo. La serie diaria de TVE continúa demostrando por qué es una de las ficciones más seguidas de la parrilla. Este viernes 7 de noviembre, el capítulo 711 constató la incorporación de un nuevo personaje, don Luis, interpretado por Carlos Viaga, que llegará para colaborar estrechamente con Manuel, Toño y Enora en la producción y ensamblaje de motores.

La noticia llega justo cuando Manuel decide mirar hacia el futuro y reforzar su proyecto empresarial con nuevas manos. Así es como aparece don Luis, un hombre experimentado, entusiasta y decidido a impulsar el trabajo de los jóvenes. "Me presento, soy Carlos Viaga y he llegado a 'La promesa' para interpretar a don Luis, la persona que va a ayudar a Manuel, Toño y Enora a producir y ensamblar los motores. Me apasiona este mundo y aunque mi empresa no sea demasiado grande estoy seguro de que vamos a formar un buen equipo. ¡Vamos a por todas!", ha explicado el propio actor.

Don Luis, el nuevo personaje de &#39;La promesa&#39;
Don Luis, el nuevo personaje de 'La promesa'
Vídeos FormulaTV

El debut de su personaje llegó en la primera semana de noviembre. En el capítulo 711, la decisión de contratarlo sorprendió incluso a Alonso, aunque el entusiasmo de Enora terminó por inclinar la balanza. En su primer día, Manuel descubre que el objetivo impuesto a don Luis podría sobrepasarle y tiene miedo de que el proyecto fracase, pero su entrega y compromiso resultan incuestionables. Además, Enora ha defendido la elección de su contratación. Todo apunta a que su llegada no solo impulsará el proyecto industrial, sino que traerá nuevas tramas que engancharán a los espectadores.

En los próximos episodios, don Luis ganará protagonismo con los avances técnicos de su equipo. Manuel informará a su familia del éxito del motor mientras el recién llegado anuncia los primeros resultados positivos. En paralelo, las demás historias continúan, entre ellas, la tensión entre Leocadia y Petra seguirá creciendo, y la vida del servicio volverá a sacudirse con nuevas intrigas. Además, las cocineras Simona y Candela descubrirán el origen de las recetas robadas de Lope, en una subtrama que promete nuevos conflictos.

Manuel, Toño y Enora en &#39;La promesa&#39;
Manuel, Toño y Enora en 'La promesa'

Nuevos aires en el palacio de los Luján

La llegada de don Luis no es el único cambio reciente en 'La promesa'. Hace apenas unas semanas se incorporó Beltrán de Azcárate, interpretado por Luis Maesso, el futuro marqués de Olite y gran amigo de Jacobo. Este personaje trajo consigo una bocanada de aire fresco, y ahora, con la presencia de don Luis, la ficción refuerza su elenco con figuras que apuntan a marcar el rumbo de las próximas tramas. Habrá que esperar al lunes para ver cómo sigue avanzando la serie de Bambú Producciones en sus próximos episodios.

