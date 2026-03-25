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ADELANTO 26 DE MARZO

'La promesa' rechazará la solicitud para el título nobiliario de Curro, que pedirá a Alonso firmar una nueva

Pía confrontará a Ricardo con una entrada que encontró en su ropa del lugar donde trabajaba su esposa.

'La promesa' rechazará la solicitud para el título nobiliario de Curro, que pedirá a Alonso firmar una nueva
Por RedacciónPublicado: Miércoles 25 Marzo 2026 17:53 (hace 8 horas)

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La promesa

La promesa

2023 - Act

España 4 temporadas 601 capítulos

DramaMisterioRomance

7,8

1 crítica

Popularidad: #30 de 3.712 Ranking La promesa

  • 97

  • 59

María Fernández y Carlo han discutido en el capítulo de 'La promesa' que La 1 ha emitido este miércoles sobre el futuro de su bebé y la ayuda de Don Manuel para una casa, y es que ella piensa que él se aprovecha de la bondad del heredero del marquesado. Ángela ha seguido buscando la verdad sobre su padre, sospechando que su madre, Leocadia, le miente. La señora de Figueroa le ha confesado a Cristóbal la verdad: le hizo creer que era el padre de su hija para retenerlo, porque le quiere y sentía celos de Teresa.

Por su parte, Martina ha enfrentado el enfado de Jacobo por cambiar su presentación, mientras que Adriano y el servicio la han apoyado. Manuel ha considerado invertir con el Duque de Carril, lo que ha generado recelo en Alonso y un conflicto entre Ciro y Julieta. Con ello, Cristóbal ha contado a Ricardo y Santos que la investigación del asesinato de Ana no va bien y será muy difícil que encuentren al asesino. Finalmente, ha llegado el emisario real a La Promesa y Alonso ha salido nervioso a recibirlo. ¿Qué noticias traerá? Estamos a punto de descubrirlo.

Jacobo, en una escena del capítulo 802 de &#39;La promesa&#39;
Jacobo, en una escena del capítulo 802 de 'La promesa'

¿Qué pasará mañana?

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Ya en el episodio 802 del jueves 26 de marzo, la serie diaria producida por Bambú mostrará la discusión entre Ciro y Julieta sobre dinero. Él se empeñará en invertir en contra de la voluntad de ella que es quien aportó la dote al matrimonio. Alonso informará de que la solicitud para recuperar el título nobiliario de Curro fue rechazada por un error de forma, ya que Manuel la envió en lugar de Curro.

Martina, molesta por el comportamiento de Jacobo, en &#39;La promesa&#39;
Martina, molesta por el comportamiento de Jacobo, en 'La promesa'

Por ello, Curro pedirá a su padre que firmen ambos la nueva solicitud. Alonso consentirá, pero a cambio de paciencia y cautela con el tema. María Fernández y Carlo seguirán discutiendo a cuenta de la casa que Don Manuel les quiere pagar. Jacobo rechazará a un periodista que quería entrevistar a Martina sobre su proyecto del refugio, lo que molesta a la joven. Sin embargo, Adriano se ofrece a buscar al profesional.

En otras de las tramas, Curro le preguntará a Cristóbal, de forma frontal y sorpresiva, si tuvo una relación con Leocadia en el pasado. Ricardo intentará acercarse a Pía, pero ella lo confrontará con una entrada que encontró en su ropa: era del lugar donde trabajaba su esposa. La pregunta es clara: ¿tuvo él algo que ver con la muerte de Ana?

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