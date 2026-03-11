'La promesa' hundirá la autoestima de Martina y reconciliará a Cristóbal y Teresa con un beso

Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Lorenzo ha sido humillado por Curro y Ángela en 'La promesa'. La pareja ha dejado en muy mal lugar al capitán cuando han anunciado su compromiso en la timba de póker. Precisamente este, desolado, le ha contado a Ciro el ridículo que ha sentido. Por otro lado, María y Samuel han sido capaces de calmar a Carlo, quien se ha llenado de celos al pensar que el hijo que espera la doncella no es suyo.
Santos se ha derrumbado al hablar con Pía, pues se siente destrozado ante la incógnita de la muerte de su madre y la falta de su padre. Mientras, Martina ha rechazado los planes de Jacobo, pues todas sus miras están puestas en sacar adelante el proyecto del refugio. Para terminar, Manuel ha regresado de Navarra, pero su vuelta al palacio no ha sido tranquila. Por un lado, ha revivido la tensión con Leocadia y, por otro, ha experimentado un incómodo cruce con Julieta.
¿Qué pasará el jueves?
En el episodio 792 de 'La promesa', que se emite el jueves 12 de marzo en La 1, la ficción producida por Bambú pondrá al día a Manuel de todo lo que se ha perdido, como que Ciro es el encargado de gestionar la finca y trata mal a todos, incluido a Julieta. El heredero le ofrecerá a Curro y Ángela como regalo una estancia en un balneario para así evitar a Lorenzo. La sorpresa es para la joven, que conseguirá el permiso de Leocadia.
Cristóbal y Teresa se acabarán confesando sus sentimientos y sellándolo con un beso. Sin embargo, ellos desconocerán que Leocadia lo estará viendo todo. Por último, la Guardia Civil llegará a La promesa trayendo noticias para Santos relacionadas con su madre.