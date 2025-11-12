Por Redacción |

Leocadia ha comunicado que las cartas de Catalina no aportan pistas y la familia se resigna tal y como hemos podido ver en el capítulo 714 de 'La promesa', emitido este miércoles 12 de noviembre. La invitación del duque de Carvajal y Cifuentes a su aniversario de boda ha interferido con los planes del enlace secreto entre Ángela y Beltrán, pero Leocadia insiste en mantener la fecha.

María Fernández ha confesado su crisis emocional sobre su embarazo, mientras Pía confirma a Samuel que se está planteando el aborto. Además, Enora le ha contado a las cocineras que pospone su boda por falta de confianza, y Simona y Candela, que no entienden nada, se han llevado una gran decepción.

Curro, en 'La promesa'

Además, Vera ha fracasado en su intento de frenar el plagio de las recetas y ha enfrentado a Lope. Y otra de las tramas que hemos visto en el último capítulo emitido es que Cristóbal ha propuesto en privado a Teresa que sea la futura ama de llaves de La Promesa. ¿Cuál será su reacción? Todo se va a revelar en el capítulo del jueves 13 de noviembre.

¿Qué pasará el jueves?

Manuel, durante su confesión a Toño en 'La promesa'

En el capítulo 715 de la serie de Bambú Producciones para La 1,, mientras Petra seguirá sufriendo por haber perdido el puesto. Jacobo, después de mucho investigar, parecerá haber dado con la clave sobre el origen de las cartas de Catalina. ¿De qué se trata?

Lorenzo exigirá explicaciones a Ángela sobre su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona se preocupará por la felicidad de su hijo mientras que Manuel confesará a Toño que sigue desconfiando de Enora. Por su parte, Alonso intuirá que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre.

Otra de las tramas estará protagonizada por Lope, que molesto con Vera y las cocineras porque no le hacen caso, acabará por sacarle el lado bueno a que las chicas hayan tratado de dar con Madame Cocotte. Leocadia advertirá a Curro de que, tras la boda, ella se encargará de expulsarlo de la Promesa.