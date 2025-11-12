Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #24 de 3.682
- 92
- 54
'La promesa', en imágenes 42 fotos
Leocadia ha comunicado que las cartas de Catalina no aportan pistas y la familia se resigna tal y como hemos podido ver en el capítulo 714 de 'La promesa', emitido este miércoles 12 de noviembre. La invitación del duque de Carvajal y Cifuentes a su aniversario de boda ha interferido con los planes del enlace secreto entre Ángela y Beltrán, pero Leocadia insiste en mantener la fecha.
María Fernández ha confesado su crisis emocional sobre su embarazo, mientras Pía confirma a Samuel que se está planteando el aborto. Además, Enora le ha contado a las cocineras que pospone su boda por falta de confianza, y Simona y Candela, que no entienden nada, se han llevado una gran decepción.
Además, Vera ha fracasado en su intento de frenar el plagio de las recetas y ha enfrentado a Lope. Y otra de las tramas que hemos visto en el último capítulo emitido es que Cristóbal ha propuesto en privado a Teresa que sea la futura ama de llaves de La Promesa. ¿Cuál será su reacción? Todo se va a revelar en el capítulo del jueves 13 de noviembre.
¿Qué pasará el jueves?
Lorenzo exigirá explicaciones a Ángela sobre su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona se preocupará por la felicidad de su hijo mientras que Manuel confesará a Toño que sigue desconfiando de Enora. Por su parte, Alonso intuirá que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre.
Otra de las tramas estará protagonizada por Lope, que molesto con Vera y las cocineras porque no le hacen caso, acabará por sacarle el lado bueno a que las chicas hayan tratado de dar con Madame Cocotte. Leocadia advertirá a Curro de que, tras la boda, ella se encargará de expulsarlo de la Promesa.