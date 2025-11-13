FormulaTV
Audiencias 'Hasta el fin del mundo' se estrena con buenos datos en La 1

ADELANTO 14 DE NOVIEMBRE

ADELANTO 14 DE NOVIEMBRE

'La promesa' vivirá un nuevo acercamiento entre Ángela y Curro y negará las acusaciones de Jacobo

Teresa no sabrá si aceptar el puesto de ama de llaves y el periódico publicará una entrevista a Madame Cocotte.

©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 18:00 (hace 1 hora)

'La promesa' termina la semana revolucionada debido a la propuesta de Cristóbal a Teresa de ser ama de llaves. Esta se lo confiesa a Pía, a la par que Petra continúa sufriendo por haber perdido su puesto. Jacobo parece haber resuelto la gran incógnita sobre las cartas de Catalina, mientras que Lorenzo reprocha a Ángela su cercanía con Beltrán. Por otro lado, Simona se preocupa por la felicidad de Toño tras su boda aplazada con Enora.

Mientras tanto, Manuel se confiesa ante Toño y le admite seguir desconfiando de Enora. Alonso piensa que Adriano empieza a olvidarse definitivamente de Catalina. Por otra parte, Lope, a pesar de estar molesto con sus compañeras y sus investigaciones, termina por verle el lado positivo, y Leocadia asegura a Curro que tras la boda de su hija será expulsado de palacio.

Teresa y Curro hablando en el episodio 716 de &#39;La promesa&#39;
¿Qué pasará el viernes?

Vídeos FormulaTV

En el capítulo 716 de la serie de Bambú Producciones, que se emitirá el viernes 16 de noviembre en La 1, 'La promesa' insistirá con las acusaciones de Jacobo a Martina sobre las cartas de Catalina, a pesar de la negativa de esta. Teresa, por su parte, seguirá con dudas sobre si aceptar el puesto de ama de llaves que le ofreció Cristóbal y sus compañeros le animarán a dar el paso.

Adriano se enterará de su invitación a la fiesta del duque de Carvajal y Cifuentes, pero decidirá no asistir. Frente a esto, Alonso mostrará sus mejores cartas para persuadirle y convencerle debido a la presencia del rey en la celebración. Mientras tanto, el periódico publicará una entrevista a Madame Cocotte, aunque, pese a eso, Lope seguirá sin querer investigar.

Pía triste en capítulo 716 de &#39;La promesa&#39;
Por último, Pía y Curro se volcarán emocionalmente con María Fernández, mostrándole su apoyo con el embarazo, pero ella seguirá inmersa en un mar de dudas. Además, Ángela y Curro incumplirán su promesa y volverán a tener un encuentro con las emociones a flor de piel, del cual esperan que nadie se haya percatado.

