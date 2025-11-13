Serie relacionada
La promesa
2023 - Act
España 4 temporadas 601 capítulos
DramaMisterioRomance
Popularidad: #26 de 3.683
- 92
- 54
'La promesa', en imágenes 42 fotos
'La promesa' termina la semana revolucionada debido a la propuesta de Cristóbal a Teresa de ser ama de llaves. Esta se lo confiesa a Pía, a la par que Petra continúa sufriendo por haber perdido su puesto. Jacobo parece haber resuelto la gran incógnita sobre las cartas de Catalina, mientras que Lorenzo reprocha a Ángela su cercanía con Beltrán. Por otro lado, Simona se preocupa por la felicidad de Toño tras su boda aplazada con Enora.
Mientras tanto, Manuel se confiesa ante Toño y le admite seguir desconfiando de Enora. Alonso piensa que Adriano empieza a olvidarse definitivamente de Catalina. Por otra parte, Lope, a pesar de estar molesto con sus compañeras y sus investigaciones, termina por verle el lado positivo, y Leocadia asegura a Curro que tras la boda de su hija será expulsado de palacio.
¿Qué pasará el viernes?
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
En el capítulo 716 de la serie de Bambú Producciones, que se emitirá el viernes 16 de noviembre en La 1, 'La promesa' insistirá con las acusaciones de Jacobo a Martina sobre las cartas de Catalina, a pesar de la negativa de esta. Teresa, por su parte, seguirá con dudas sobre si aceptar el puesto de ama de llaves que le ofreció Cristóbal y sus compañeros le animarán a dar el paso.
Por último, Pía y Curro se volcarán emocionalmente con María Fernández, mostrándole su apoyo con el embarazo, pero ella seguirá inmersa en un mar de dudas. Además, Ángela y Curro incumplirán su promesa y volverán a tener un encuentro con las emociones a flor de piel, del cual esperan que nadie se haya percatado.