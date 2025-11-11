FormulaTV
ADELANTO 12 DE NOVIEMBRE

'La promesa' muestra la crisis emocional de María Fernández con su embarazo y ofrece a Teresa un nuevo cargo

Vera fracasará en su intento de frenar el plagio de las recetas de Lope y Enorá comunicará a las cocineras que se pospone la boda entre ella y Toño por falta de confianza.

'La promesa' muestra la crisis emocional de María Fernández con su embarazo y ofrece a Teresa un nuevo cargo
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Martes 11 Noviembre 2025 15:28 (hace 37 minutos)

'La promesa' vive el reproche de Lorenzo a Leocadia, tras haber autorizado la escapada de Curro y Ángela lejos de palacio. Mientras tanto, estos intentan mantener la distancia, totalmente rotos después de su despedida oficial. Por otro lado, Enora y Toño viven su peor momento tras la ruptura y sus constantes enfrentamientos. Además, la joven le reprocha que aún no haya contado la verdad a las cocineras.

Lope ve imposible desenmascarar al plagiador de sus recetas ilustradas; sin embargo, las cocineras y Vera continúan persistiendo en su investigación, trazando un meditado plan. Las sospechas de Jacobo sobre la procedencia de las cartas de Catalina siguen aumentando, convenciéndose de que vienen de alguien de palacio. Por esto Leocadia le hace entrega de estas, para que pueda analizarlas detenidamente.

Ángela sufriendo en &#39;La promesa&#39;
Ángela sufriendo en 'La promesa'

¿Qué pasará el miércoles?

En el capítulo 714 de 'La promesa', que se estrenará el miércoles 12 de noviembre en la tarde de La 1, la serie producida por Bambú mostrará la dureza de Leocadia, que afirmará, ante las resignaciones de los Luján, que las cartas de Catalina no aportan pistas sobre su paradero ni estado. Por otra parte, la invitación del aniversario del duque de Carvajal y Cifuentes interferirá en los planes de boda entre Ángela y Beltrán; sin embargo, Leocadia insistirá en mantener la fecha.

Curro y Ángela deberán avanzar sus vidas y asumir que se acerca el día de la unión de la joven con Beltrán, a pesar de la dureza de estar encontrándose y enfrentándose cara a cara en palacio. Mientras tanto, María Fernández confiesa su crisis emocional con el embarazo y Pía le confirmará a Samuel que la doncella está sopesando el aborto.

Curro y Manuel desahogándose en &#39;La promesa&#39;
Curro y Manuel desahogándose en 'La promesa'

Por último, Enora se sincerará con las cocineras y les contará que la boda entre ella y Toño quedará pospuesta por falta de confianza, frente a la decepción de Simona y Candela. Vera fracasará en su plan por descubrir al plagiador de las recetas ilustradas y enfrentará a Lope; mientras que Cristóbal ofrecerá en privado a Teresa el cargo de ama de llaves, que antes ocupaba Petra.

