'La promesa' recibirá a un viejo conocido y planteará el despido de Teresa y Cristóbal

Tras su vuelta a 'La promesa', Curro le ha actualizado a Manuel la situación que se vive en palacio, como que Ciro es el encargado de gestionar la finca y que trata mal a todos, incluso a su mujer, Julieta. Mientras, Manuel le ha regalado a Curro y a Ángela una estancia en un balneario para poder estar tranquilos sin Lorenzo. Aunque no contaba con ello, la joven ha recibido el permiso de su madre. Por otro lado, Manuel se ha disculpado con Julieta por su actitud esquiva y esta ha acabado por aceptar sus disculpas.

Martina ha terminado desolada con su proyecto para el Patronato. En el momento de ensayar su presentación con Jacobo, este la ha criticado con dureza. En otro orden de cosas, Leocadia ha visto cómo Cristóbal y Teresa se han confesado sus sentimientos y han sellado su reconciliación con un beso. Para terminar, la Guardia Civil ha aparecido en palacio con noticias sobre la madre de Santos.

¿Qué pasará el viernes?

En el episodio 793 de 'La promesa', que se emite el viernes 13 de marzo en La 1, la serie producida por Bambú comunicará lo que ha pasado con la madre de Santos: fue asesinada durante un robo. El joven le contará esta información de la Guardia Civil al servicio. Por otra parte, Leocadia le exigirá a Alonso que despida a Teresa y a Cristóbal después de haberlos pillado besándose.

Teresa se sincerará con Pía y le contará su gran secreto:. En cuanto a Martina, obtendrá buenas palabras de Adriano y Vera. Después del mal sabor de boca que se le quedó a la joven por culpa de Jacobo,

Curro y Ángela se encontrarán en el balneario disfrutando de una agradable jornada, pero mientras, en palacio, Manuel y Ciro vivirán un fuerte enfrentamiento por Julieta y Curro. Respecto al triángulo amoroso de 'La promesa', Samuel le confesará a Carlo que en el pasado estuvo enamorado de María con la intención de que los celos de este desaparezcan. Y por último, Santos recibirá la visita de Ricardo, su padre, que regresará a La Promesa.