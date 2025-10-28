Programa relacionado
Después de un largo tiempo en el que 'La revuelta' jugaba con el factor sorpresa de la identidad de sus invitados, David Broncano ha cambiado de estrategia y ahora habitualmente cada lunes señala quiénes serán los entrevistados el resto de la semana. El lunes 27 de octubre, durante su charla con el futbolista Jorge de Frutos, el presentador avanzaba el resto de invitados de la semana.
El martes 28 de octubre, 'La revuelta' recibe a una actriz que es de lo más cañera y que está, según ella misma contó en su visita al programa de La 1, vetada por Pablo Motos. Se trata de Najwa Nimri, que acudió en el segundo programa de Broncano en La 1, y ahora vuelve para hablar de la segunda temporada de 'Respira' en Netflix. En Antena 3, Leo Harlem irá a divertirse a 'El hormiguero' el martes 28 de octubre.
El miércoles, al igual que la semana pasada donde el de Jaén entrevistó a Fito Cabrales, volverá a centrarse en una figura musical muy importante de España: el cantautor Manolo García. Así, el programa de 'La revuelta' competirá con la visita de Arturo Valls y Christopher Lloyd en 'El hormiguero'.
Paz Padilla, que se estrenará en 'La revuelta', y también contará con una charla con el grupo sueco de rock The Hives, que justo tienen el 2 de noviembre un concierto en Madrid. Por su parte, el programa de las hormigas charlará ese día con el cantante Dani Martín.
La visita de Paz Padilla a Broncano coincide con varias polémicas que ha vivido la humorista en otros espacios de televisión. Por una parte, Padilla vivió un desencuentro con Javier de Hoyos en 'D Corazón', donde la gaditana se tomó a malas un apunte del presentador, creyendo que este la estaba llamando vieja. Además, la expresentadora de 'Sálvame' también vivió una tensa entrevista con Marta Riesco en 'No somos nadie', donde la dejó con la palabra en la boca tras una pregunta.