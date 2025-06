'La revuelta' traslada el show que tenían preparado en Callao con Estopa a su plató

Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado jueves 19 de junio ' La revuelta ' tenía previsto un evento junto a Estopa en Callao, que finalmente fue cancelado. Jorge Ponce aparecía para dar paso a su sección y de ahí

En este ocasión durante su intervención en el programa, el colaborador le hacía la declaración de la renta a una persona del público y tras el resultado, que le salía a devolver, prorrumpían en una fiesta donde aparecían más personas sobre el escenario y bailaban todas juntas. "¿Qué iba a pasar si no nos hubieran jodido? Nos íbamos a salir a la calle todos, vosotros incluidos, las 300 personas (del público), pero ha pasado una movida", declaraba.

Un coro de niños cantando en 'La revuelta'

David Broncano también quiso insistir en que "estaban tristes con esto". A partir de aquí ponían imágenes de la noticia filtrada días anteriores. Jorge Ponce empezaba a apuntar diversas cosas sobre esta información: "Primero, hubiera estado guapísimo, pues no va a pasar. Primero que era falso, que no íbamos a hacer eso exactamente, pero segundo que lo que ha pasado es que a nosotros nos gusta hacer las cosas por sorpresa...". El evento no pudo celebrarse, ya que, con la filtración de la noticia, los cuerpos de seguridad habían dejado de verlo seguro.

Por otro lado, a pesar de la pena que conllevaba para ellos no poder celebrar este espectáculo que habían estado preparando desde octubre, decidieron trasladarlo a plató. Lejos de lo que se había comentado estos días sobre un concierto de Estopa, este evento traía consigo muchas actuaciones más como una batucada, una representación del "programa PADRE" con una persona con la cabeza gigante de Miguel Campos repartiendo bebés de juguete, una banda de majorettes, una representación de la "ventanilla única" con Lala Chus y la aparición estelar de Ignatius Farray.

Estopa actuando en 'La revuelta'

Por último, aparecía por fin Estopa, también con pena por no poder realizar el evento como les hubiera gustado. De todas formas, el equipo de 'La revuelta' también les guardaba a ellos una sorpresa. Tras calcular que con sus impuestos se había podido escolarizar a más de 7.500 niños, daban paso a un coro de niños para versionar 'Como Camarón'. Después de esta gran actuación, era el turno por fin de que los hermanos Muñoz cantaran en directo y concluyeran el show, que buscaba poner en valor la importancia de pagar impuestos.

¿Qué más pasó en el programa?

'La revuelta' también contó con Lara Álvarez como invitada. La presentadora, ex de Mediaset, explicaba los detalles de su nueva etapa en TVE, además de promocionar el estreno de 'La conexión', el nuevo concurso que se emitirá por primera vez el próximo miércoles 25 de junio, después del programa de David Broncano. Poco después, Jorge Ponce bromeaba sobre un "plagio" de este nuevo concurso a su juego de "Coti, Poti o Totti".