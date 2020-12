Leonor Watling anuncia que 'Nasdrovia' tendrá segunda temporada

Franky puede ir encargando arenques para sus deliciosos blinis porque, según Leonor Watling, Nasdrovia tendrá segunda temporada. La actriz y cantante ha confirmado el regreso de la última apuesta de Movistar+ por la comedia durante una entrevista para "Versió RAC1", el programa de radio conducido por Toni Clapés.

Leonor Watling

Tras ser preguntada por si habría segunda temporada de la serie, Watling no titubeó ni un segundo y respondió que sí. "No sé si lo puedo decir, pero ya lo he dicho", aclaró entre risas. "Terminamos el rodaje muy contentos, cruzando los dedos porque estábamos muy orgullosos de la serie y con mucha ilusión, pero con la sensación de que si se acababa allí, porque se podía acabar allí, era maravilloso. Pero estamos muy contentos y sí habrá segunda temporada".

La actriz también ha destacado la importancia de que Movistar haya apostado por crear comedias de media hora de duración, como en el caso de Mira lo que has hecho o Vida perfecta, porque es un formato que permite a los guionistas explotar mucho mejor el género que con sesenta o setenta minutos. "Para ellos era muy complicado meter veinte minutos más solo porque las cadenas lo pedían".

Una comedia muy coral con aroma ruso

La ficción creada por Sergio Sarria, Miguel Esteban y Luismi Pérez y dirigida por Marc Virgil (El Ministerio del Tiempo) narra en tono de humor negro la historia de Edurne (Leonor Watling) y Julián (Hugo Silva), dos abogados de éxito que, en plena crisis de los cuarenta, deciden dar un giro radical a sus apáticas y rutinarias vidas asociándose con un cocinero vasco (Luis Bermejo) para abrir un restaurante de comida rusa que se acaba convirtiendo en el preferido de la mafia rusa.