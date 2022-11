Leticia Sabater lanza la portada de su villancico "Papá Noel, lléname el tanke"

Ni el "All I Want for Christmas" de Mariah Carey ni los doce álbumes de Elizabeth Chen dedicados a la Navidad son capaces de opacar el verdadero espíritu navideño que suponen los villancicos de Leticia Sabater. Como viene siendo habitual, la cantante de "El pepinazo" ha anunciado ya el título y la portada del single navideño que ha preparado para 2022.

Portada de "Papá Noel, lléname el tanke", el single navideño de Leticia SabaterLeticia Sabater

para amenizar todas las fiestas navideñas de empresa y familiares. Subida en un coche de color rosa llamado "LetiCar" y vestida de Mamá Noel, la portada garantiza fiesta y ritmo en una gasolinera.

"¡Portada del nuevo villancico! "Papá Noel, lléname el tanke". La salida del villancico con videoclip en YouTube y todas las plataformas digitales iTunes, Spotify, Amazon, etc, será el lunes 28 de noviembre dando pistoletazo de salida a la Navidad", escribía la propia Leticia Sabater, recibiendo muchos comentarios por el ingenioso título y portada del mismo.

Uno más

En 2021, Leticia Sabater estrenó "Mi vida es mía" y muchos de sus seguidores señalaron que lo que iba a ser el villancico del momento no tenía nada típico de las fechas que se acercan. Sin embargo, "Papá Noel, lléname el tanke" promete cumplir más con su función de villancico, sumándose así a temas como "El polvorrón" o "Trínchame el pavo" de otros años.