Leticia Sabater tendrá su propia docuserie como Rocío Carrasco

En los últimos tiempos, el género de las series documentales biográficas se ha puesto de moda, habiendo tenido su mayor mediatización con 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en donde Rocío Carrasco relataba lo sufrido en los últimos 25 años a raíz de conocer a Antonio David Flores y ser linchada en revistas y platós de televisión.

Leticia Sabater en 'Viernes deluxe'

De este modo, se han sumado otras docuseries, como las dedicadas a Andrés Pajares y Anabel Pantoja, pero hay otra artista que también gozará de su propia serie documental: Leticia Sabater. La cantante era una de las invitadas a 'Viernes deluxe' en la noche del 6 de agosto y era allí donde daba la noticia después de que Víctor Sandoval le recriminara no haber sido del todo sincera en la previa del programa.

"No lo cuento en la previa porque antes del Covid ya me la propusieron, pero justo empezó lo del Covid y lo paramos. Hace nada, la semana pasada, hemos vuelto", desvelaba Sabater. La invitada de 'Viernes deluxe' aseguraba que la iba a hacer y que se trataba de una docuserie en la que se narraba tanto su vida profesional como su vida personal.

¿Qué se contará en la docuserie?

Lo cierto es que Leticia Sabater todavía no tiene todos los datos sobre cómo será este proyecto: "Hay muchas cosas que no se conocen de mí. No puedo decir mucho porque estamos en ello, estamos en la preproducción, en el planteamiento de qué vamos a sacar, y luego se ofrecerá a las plataformas y cadenas". En suma, Rafa Mora apuntaba que había estado con algunas de las personalidades más influyentes del país, por lo que tendrá que dar nombres y apellidos. Sin embargo, la responsable de "La bananakiki" prefería guardar silencio ante esto.